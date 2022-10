Ο Κάνιε Γουέστ φόρεσε μπλούζα «White Lives Matter» και χαρακτήρισε απάτη το κίνημα BLM

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις μαύρων celebrities -συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης του Τζέιντεν Σμιθ- ο Κάνιε Γουέστ επιμένει να στηρίζει την αμφιλεγόμενη «White Lives Matter» εμφάνισή του στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Ο 45χρονος ράπερ όχι απλώς δεν ανακάλεσε, αλλά επέμεινε στην κριτική του για το Black Lives Matter σε ένα Instagram Story την Τρίτη.

«Όλοι γνωρίζουν ότι το Black Lives Matter ήταν μια απάτη», δήλωσε, αναφερόμενος προφανώς στα πολλαπλά σκάνδαλα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της ομάδας. «Τώρα τελείωσε, παρακαλώ».

Όλα ξεκίνησαν όταν φόρεσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «White Lives Matter», σε μια αιφνιδιαστική επίδειξη μόδας Yeezy που παρουσίαζε τη σειρά ρούχων του Season 9.

Διάφορα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και η 23χρονη κόρη της Lauryn Hill, Selah Marley, εμφανίστηκαν επίσης στην πασαρέλα με μπλουζάκια που έφεραν το σύνθημα, το οποίο δημιουργήθηκε από λευκούς ρατσιστές ως απάντηση στο κίνημα Black Lives Matter. Έκτοτε χαρακτηρίστηκε ως «σύνθημα μίσους» από την Anti-Defamation League.

Το εμπρηστικό fashion statement προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από έγχρωμους διασήμους, όπως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Temple, Marc Lamont Hill και ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

Ο Τζέιντεν Σμιθ αποχώρησε από την επίδειξη μόδας του Κάνιε Γουέστ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, συνεχίζοντας την κριτική του σε μια σειρά από tweets που ακολούθησαν: «Οι αληθινοί ηγέτες ηγούνται. Δεν με νοιάζει ποιανού είναι, αν δεν συμφωνώ με το μήνυμα, είμαι εκτός. Black Lives Matter. Απαιτούμε ένα πιο προοδευτικό μέλλον».

I Don’t Care Who’s It Is If I Don’t Feel The Message I’m Out.

«Η απόφαση του Κάνιε Γουέστ να φορέσει μπλούζα με το σύνθημα "White Lives Matter" είναι αηδιαστική, επικίνδυνη και ανεύθυνη», έγραψε εξοργισμένος ο Μαρκ Λαμόντ Χιλ στο Twitter. «Κάποιοι από εσάς θα σπεύσουν να τον υπερασπιστούν. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί».

Σε απάντηση στις οργισμένες αντιδράσεις, ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε υπερασπιζόμενος ακόμη περισσότερο τις αντι-BLM απόψεις του. Μαζί με την προαναφερθείσα δήλωση, πόζαρε επίσης με τη συντηρητική influencer, Κάντας Όουενς σε μια φωτογραφία που τους δείχνει να φορούν ασορτί μπλουζάκια «WLM», τα οποία έχουν επίσης το πρόσωπο του Πάπα στο μπροστινό μέρος.

Kanye West decision to wear a “White Lives Matter” shirt is disgusting, dangerous, and irresponsible. Some of y’all will rush to defend him. You should ask yourselves why… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI