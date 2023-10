Πόλεμος στο Ισραήλ: Βομβάρδισαν νοσοκομείο στη Γάζα- Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε πριν από λίγο το Νοσοκομείο Al-Ahli Arabi στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Τουλάχιστον 500 είναι τα θύματα από την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Το νοσοκομείο χτυπήθηκε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανέφερε το Al Jazeera.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 200 με 300 ωστόσο ο απολογισμός φαίνεται πως θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Πολλοί από τους τραυματίες φαίνεται να είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε το Al Jazeera. Το νοσοκομείο στέγαζε οικογένειες εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών της Γάζας από το Ισραήλ.

The Government Media Office: #Israel committed a war crime, targeting the courtyard of the Baptist Hospital.



Hundreds of displaced Gazans had been taking shelter in the courtyard of the hospital thinking that it would be safe because it is a hospital sponsored by Christian… pic.twitter.com/PiZin8jqDH