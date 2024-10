Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν λίγη ώρα το βράδυ της Κυριακής στην Τουρκία.

Ο σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά από τα Άδανα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ωστόσο η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Τουρκίας.

Μάλιστα σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media διακρίνονται οι κάτοικοι στα Άδανα να έχουν βγει στους δρόμους, μετά την σεισμική δόνηση.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από την ισχυρή δόνηση.

