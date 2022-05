ΗΠΑ: Ιστορική κατάθεση στο Κογκρέσο για τα UFO - Βίντεο και μαρτυρίες στελεχών του Πενταγώνου

Yψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Πεντάγωνο έχει αναλάβει τη δέσμευση να εξακριβώσει την προέλευση αυτών που η κυβέρνηση αποκαλεί «Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα» (UAP), στην πρώτη δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο εδώ και 50 χρόνια για αυτά τα ιπτάμενα αντικείμενα που είναι γνωστότερα με την ονομασία UFO ή ΑΤΙΑ.

Δύο κορυφαία στελέχη του υπουργείου Άμυνας κατέθεσαν σήμερα στην υποεπιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 11 μήνες μετά τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης όπου αναφέρονται περισσότερες από 140 περιπτώσεις UAP που αναφέρθηκαν από Αμερικανούς πιλότους της πολεμικής αεροπορίας μετά το 2004.

«Ξέρουμε ότι οι στρατιωτικοί μας είδαν άγνωστης ταυτότητας φαινόμενα και επειδή τα UAP συνιστούν πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων (...) έχουμε δεσμευτεί σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουμε την προέλευσή τους», είπε ο Ρόναλντ Μόλτρι, ο οποίος επιβλέπει μια νέα ομάδα, υπαγόμενη στον υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, για τον τομέα των πληροφοριών και της ασφάλειας.

#US The chairman of a House subcommittee referred to UFOs as a "potential" threat to national security in the historic first congressional hearing on the subject in over 50 years.

