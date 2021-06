Ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, εξέφρασε την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος στο σύμπαν.

Ο πρώην αστροναύτης- που έχει διατελέσει γερουσιαστής και ανέλαβε διοικητής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας τον περασμένο Μάιο- μίλησε στο CNN για την έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα εναέρια φαινόμενα που δεν μπορούν να εξηγηθούν.

«Είμαστε μόνοι; Προσωπικά δεν το πιστεύω ότι είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο σύμπαν, ενώ τόνισε ότι ο κόσμος διψά να μάθει τι βρίσκεται εκεί έξω όχι μόνο από τη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο με τους πιλότους, αλλά από την εποχή του «Σταρ Τρεκ» και μετά.

Ο Μπιλ Νέλσον δήλωσε ότι διάβασε την απόρρητη εκδοχή αυτής της έκθεσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. «Ουσιαστικά λέει αυτό που πιστεύαμε, ότι δεν ξέρουμε την απάντηση για το τι είδαν αυτοί οι πιλότοι του Ναυτικού. Και ξέρουν ότι είδαν κάτι. Το ακολούθησαν, το “κλείδωσαν” στο ραντάρ τους… ξαφνικά κινούνταν γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο», δήλωσε αναφορικά με τα εναέρια φαινόμενα που έχουν αναφερθεί.

«Αυτό που μας λέει η έκθεση- και έχει δημοσιοποιηθεί- είναι ότι έχουν υπάρξει πάνω από 140 τέτοιες θεάσεις. Οπότε φυσικά αυτό που ζητάω από τους επιστήμονές μας είναι αν υπάρχει κάποιου είδους εξήγηση από επιστημονικής πλευράς και αναμένω την αναφορά τους», συμπλήρωσε.

Ο Νέλσον σημείωσε ότι πέρα από το γεγονός ότι διάβασε την απόρρητη έκθεση, πριν από τρία χρόνια είχε μιλήσει σε αυτούς τους πιλότους, σε ενημέρωση επιτροπής της Γερουσίας.

«Το αίσθημά μου είναι ότι ξεκάθαρα υπάρχει κάτι εκεί», δήλωσε. «Μπορεί να μην είναι απαραίτητα εξωγήινο, αλλά αν είναι μια τεχνολογία που κάποιοι από τους αντιπάλους μας έχουν, τότε καλά θα κάνουμε να ανησυχούμε», πρόσθεσε.

Πάντως, όταν ρωτήθηκε αν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα κατασκευής αντικειμένων που πετούν με αυτό τον τρόπο απάντησε: «Δεν το νομίζουμε».

«Το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο. Έχουμε ένα πρόγραμμα στη NASA που λέγεται “αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης”, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απόδειξη επικοινωνίας από τέτοια νοημοσύνη», δήλωσε ακομη μεταξύ άλλων.

