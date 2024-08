Ινδία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε φαρμακοβιομηχανία

Δεκαπέντε νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής αιματηρός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα, σε χημικό αντιδραστήρα της φαρμακοβιομηχανίας Escientia, στη νότια Ινδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε έναν χημικό αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη (SEZ) του Ατσουταπουράμ. Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή. Αξιωματούχοι ανέφεραν ωστόσο ότι ο πυκνός καπνός δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η Escientia απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες σε αυτήν την Ειδική Οικονομική Ζώνη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κάτοικοι γειτονικών χωριών είπαν ότι άκουσαν την ισχυρή έκρηξη. Πολλοί εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας ζητώντας να αποζημιωθούν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την αμέλεια που οδήγησε στην έκρηξη του αντιδραστήρα.

Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη αντιδραστήρα που σημειώνεται στη SEZ του Ατσουταπουράμ. Στις 17 Ιουλίου, από έκρηξη στο εργοστάσιο Vasantha Chemicals σκοτώθηκε ένας 44χρονος εργάτης.

