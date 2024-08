«Διεκδικούμε τη Νύχτα»: Μαζικές διαδηλώσεις στην Ινδία για τον βιασμό και τη δολοφονία γιατρού

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη την Ινδία για να καταδικάσουν τον βιασμό και την άγρια δολοφονία μιας γιατρού σε κρατικό νοσοκομείο, με αίτημα την καλύτερη ασφάλεια των γυναικών.

Κρατώντας κεριά, χιλιάδες γυναίκες και άνδρες κατέκλυσαν τους δρόμους σε περίπου 100 διαφορετικές κινητοποιήσεις τα μεσάνυχτα, με την έναρξη των εορτασμών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ινδίας σήμερα, Πέμπτη 15 Αυγούστου.

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε μέσα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Καλκούτα, όπου εργαζόταν την περασμένη Παρασκευή, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε ένα λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

I appreciate the efforts by students of RIMS,Kadap,Andhra Pradesh for initiating the protest to support the victim in their state also!



This is what needed from every Medical college of India#RGKAR #DoctorsSafety pic.twitter.com/vbP5moINVB