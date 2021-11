Η συγγνώμη του Μπίλι Πόρτερ στον Χάρι Στάιλς για το εξώφυλλο της Vogue - «Δεν αφορά εσένα, αλλά το σύστημα»

Συγγνώμη ζήτησε ο Μπίλι Πόρτερ από τον Χάρι Στάιλς μετά τα επικριτικά του σχόλια για το εξώφυλλο του τραγουδιστή στη Vogue.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο πρώην σταρ των One Direction έγραψε ιστορία ως ο πρώτος άνδρας στο εξώφυλλο του περιοδικού γυναικείας μόδας, εμφανιζόμενος με ένα φόρεμα Gucci.



Ωστόσο, περίπου δύο χρόνια μετά, σε συνέντευξή του στους Κυριακάτικους Times του Λονδίνου πριν από ένα μήνα, ο σταρ του Pose επέκρινε την απόφαση της Vogue για το εξώφυλλο με τον Στάιλς λέγοντας πως το μόνο που χρειαζόταν κάνει ο Στάιλς για να έχει αυτή την ευκαιρία ήταν «να είναι λευκός και στρέιτ».

.@harry_styles is our December issue cover star!



Read how the star is making and playing by his own rules: https://t.co/tQPLi5OEtj pic.twitter.com/AxZgxE68Rx