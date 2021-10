Ο Μπίλι Πόρτερ επέκρινε την αμερικανική Vogue για το ιστορικό εξώφυλλο του Δεκεμβρίου του 2020, που απεικόνιζε τον Χάρι Στάιλς να φορά ένα φόρεμα.

Ο πρώην σταρ των One Direction έγραψε ιστορία ως ο πρώτος άνδρας, που κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού, ενώ για την περίσταση φωτογραφήθηκε με ένα φόρεμα Gucci.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους The Sunday Times, ο Πόρτερ λέει ότι το μόνο που χρειαζόταν κάνει ο Στάιλς για να έχει αυτή την ευκαιρία ήταν «να είναι λευκός και στρέιτ».

«Νιώθω ότι η βιομηχανία της μόδας με δέχτηκε επειδή έπρεπε», εξηγεί ο σταρ του Pose. «Δεν έχω απαραίτητα πειστεί και ο λόγος είναι ο εξής. Εγώ δημιούργησα την όλη συζήτηση γύρω από την non binary μόδα κι όμως η Vogue έβαλε τον Χάρι Στάιλς, έναν λευκό άντρα, με ένα φόρεμα στο εξώφυλλό της για πρώτη φορά».

Ο Πόρτερ συνεχίζει προσθέτοντας ότι «δεν παρασέρνω τον Χάρι Στάιλς σε όλο αυτό» αλλά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να βρεθούν πιο κατάλληλοι άνθρωποι για το εικονικό εξώφυλλο.

«Αυτός είναι που θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε για να εκπροσωπήσει αυτήν τη νέα θεματική; Δεν τον νοιάζει, απλώς το κάνει γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό για μένα είναι πολιτική. Αυτή είναι η ζωή μου» λέει ο βραβευμένος με Grammy, Emmy και Tony καλλιτέχνης.

«Έπρεπε να παλέψω όλη μου τη ζωή για να φτάσω στο σημείο όπου θα μπορούσα να φορέσω ένα φόρεμα στα Όσκαρ και να μην με στοχοποιούν τώρα. Το μόνο που είχε να κάνει (ο Στάιλς) ήταν να είναι λευκός και στρέιτ».

Ο Πόρτερ φόρεσε ένα σμόκιν φόρεμα Christian Siriano στα Όσκαρ του 2019 και ακολούθησε μια χρυσή τουαλέτα με φτερά στο Met Gala αργότερα την ίδια χρονιά.

Ο 52χρονος θεωρεί ότι αυτό ήταν η αρχή για τους άνδρες ώστε να γίνουν πιο ρευστοί με τη μόδα τους.

«Άλλαξα όλο το παιχνίδι», λέει. «ΕΓΩ. Προσωπικά άλλαξα όλο το παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι εγωισμός, αυτό είναι απλά γεγονός. Ήμουν ο πρώτος που το έκανε και τώρα το κάνουν όλοι» είπε.

Στη συνέντευξή του για το εξώφυλλο της Vogue, ο Χάρι Στάιλς είχε δηλώσει ότι ποτέ δεν σκέφτηκε πολύ το τι σημαίνουν τα ρούχα γι' αυτόν.

«Τα ρούχα είναι εκεί για να διασκεδάσουμε και να πειραματιστούμε και να παίξουμε μαζί τους», δήλωσε.

«Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό είναι ότι όλες αυτές οι γραμμές καταρρέουν. Υπάρχει τόση χαρά να παίζεις με τα ρούχα» είχε πει μεταξύ άλλων.

