Η συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μιλγουόκι, στο πλαίσιο της περιοδείας του Love On Tour, είχε μια έκπληξη που έκανε το στάδιο να τρανταχτεί από επευφημίες και χειροκροτήματα.

Μια από τις θαυμάστριες του Βρετανού περφόρμερ βρισκόταν μπροστά στη σκηνή κρατώντας ένα μικρό πανό που έγραφε «η μαμά μου βρίσκεται στον Τομέα 201. Βοήθησέ με να κάνω coming out».

Όταν αντιλήφθηκε την παράκληση, ο Στάιλς, σταθερά στο πλευρό της LGBT+ κοινότητας, έσπευσε να βοηθήσει.



Στην αρχή έδωσε το μικρόφωνο στην αγχωμένη νεαρή για να κάνει μόνη της την ανακοίνωση. Όταν, όμως, διαπίστωσε πως το άγχος της και «ο πολύς κόσμος» που επιλέστηκε η ίδια, δεν βοηθούσαν, προσφέρθηκε να το ανακοινώσει ο ίδιος.

Έτρεξε πάνω στη σκηνή σιγοτραγουδώντας μόνος του προτού βροντοφωνάξει «Λίζα, είναι γκέι!».



Το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες και χειροκροτήματα ενώ η κάμερα ζούμαρε στη μαμά της μουσικόφιλης που έμοιαζε ενθουσιασμένη.

a moment that will actually be with me forever. thank you for creating a safe place for me. thank you for letting me grow along side you as a fan. thank you for helping me know who i am. thank you. 🖤 @Harry_Styles #LoveOnTourMilwaukee #LoveOnTour #SHESGAY pic.twitter.com/cVnenwlbN9