Η Σερ προσφέρει το σπίτι της σε Ουκρανούς πρόσφυγες

Το σπίτι της σε Ουκρανούς πρόσφυγες ανοίγει η Σερ, θέλοντας να προσφέρει με τον τρόπο της σε εκείνους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

Την απόφασή της γνωστοποίησε η ίδια μέσω του Twitter. «Θα ήθελα να υποστηρίξω ουκρανικές οικογένειες στο σπίτι μου. Θα είναι ασφαλείς και θα έχουν φροντίδα» δήλωσε.

«Αν ήμουν μόνη ή με τα παιδιά μου και είχαμε υποστεί τραύμα, θα ήλπιζα κάποια όπως εγώ να μας φροντίσει» πρόσθεσε.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.