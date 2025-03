Η NASA εγκαταλείπει το σχέδιο για την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο μαύρο αστροναύτη στο φεγγάρι

Η NASA εγκατέλειψε τη μακροχρόνια δέσμευσή της να προσεδαφίσει την πρώτη γυναίκα και το πρώτο έγχρωμο άτομο στο φεγγάρι, ως απάντηση στις οδηγίες του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάργηση των πρωτοβουλιών ποικιλομορφίας, ισότητας και ενσωμάτωσης (DEI) στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η υπόσχεση αυτή αποτελούσε κεντρικό πυλώνα του προγράμματος Artemis της διαστημικής υπηρεσίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει ανθρώπους και πάλι στη σεληνιακή επιφάνεια το 2027 για πρώτη φορά μετά την τελευταία αποστολή του Apollo τον Δεκέμβριο του 1972.

Η σελίδα του Artemis στον ιστότοπο της NASA περιελάμβανε προηγουμένως την πρόταση: «Η NASA θα προσεδαφίσει την πρώτη γυναίκα, το πρώτο έγχρωμο άτομο και τον πρώτο διεθνή συνεργάτη αστροναύτη στη Σελήνη χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες για να εξερευνήσει περισσότερο από ποτέ τη σεληνιακή επιφάνεια».

Ωστόσο, η παραπάνω φράση δεν εμφανίζεται πλέον στην εκδοχή της σελίδας που είναι διαθέσιμη το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Σε ηλεκτρονική του επικοινωνία με τον Guardian, ο εκπρόσωπος της NASA Allard Beutel δήλωσε: «Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, επικαιροποιούμε τη γλώσσα μας σχετικά με τα σχέδια αποστολής πληρώματος στη σεληνιακή επιφάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA. Ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα για τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την υπηρεσία μας και την επέκταση της εξερεύνησης στη σελήνη και τον Άρη προς όφελος όλων».

Η ενέργεια της NASA συμβαδίζει με τη συμμόρφωση πολλών άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ακολούθησαν εντολές για την αφαίρεση αναφορών σε προγράμματα και πρωτοβουλίες DEI μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Οργανισμοί όπως η αμερικανική υπηρεσία Εσόδων (η εφορία των ΗΠΑ) και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ανέλαβαν ταχεία δράση για να εξαλείψουν πολιτικές και χρηματοδότηση που σχετίζονται με το DEI. Παράλληλα, ενώ ο Αμερικανός ΗΠΑ ακολούθησε την εντολή του Τραμπ που απαγορεύσει στα τρανς άτομα να υπηρετούν στο στράτευμα, η οποία τώρα αμφισβητείται από έναν ομοσπονδιακό δικαστή.

Η κίνηση της NASA είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επειδή η δημιουργία του προγράμματος Artemis και η απόφαση για την προσεδάφιση της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου ατόμου στο φεγγάρι, έγιναν το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Ars Technica.

Η υπηρεσία έχει κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια για να αγκαλιάσει την ποικιλομορφία και να απομακρυνθεί από τη φήμη ότι στελεχώνεται από ηλικιωμένους, λευκούς άνδρες, που την ακολουθούσε για χρόινια. Ενδεικτικά, και οι 12 άνθρωποι που περπάτησαν στο φεγγάρι κατά τη διάρκεια έξι αποστολών Apollo μεταξύ 1969 και 1972 ήταν λευκοί άνδρες ηλικίας μεταξύ 36 και 47 ετών.

Η πρώτη διαστημική πτήση Αμερικανίδας γυναίκας πραγματοποιήθηκε μόλις το 1983, όταν η Σάλι Ράιντ πέταξε με το διαστημικό λεωφορείο Challenger.

Happy birthday to Sally Ride, the 1st American woman to go into space, on June 18, 1983. As mission specialist, she worked the robotic arm to set up satellites in space. After NASA, she continued to pave the way for women in science & math through outreach and children’s books. pic.twitter.com/VUktAY0UNX