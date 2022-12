Η H&M απέσυρε τη συλλογή με τον Τζάστιν Μπίμπερ, μετά την οργισμένη αντίδρασή του

Λιγότερο από 48 ώρες αφότου δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πουλάει μια συλλογή με τον Τζάστιν Μπίμπερ -παρά το γεγονός ότι ο μουσικός επέκρινε δημόσια αυτά τα σχέδια και είπε ότι δεν είχαν την έγκρισή του - η H&M ανασκεύασε και απέσυρε τα κομμάτια.

Τη Δευτέρα, ο Μπίμπερ δημοσίευσε στο Instagram Stories του ότι δεν είχε εγκρίνει καμία από τις συλλογές προϊόντων της H&M, γράφοντας πως «Όλα χωρίς την άδεια και την έγκρισή μου. Δεν θα το αγόραζα αν ήμουν στη θέση σου».

Αργότερα δημοσίευσε στους 270 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram ότι «Τα εμπορικά προϊόντα της H&M που έφτιαξαν για μένα είναι σκουπίδια και δεν τα ενέκρινα. Μην τα αγοράσετε.»

Η σουηδική αλυσίδα fast-fashion αντέκρουσε αυτόν τον ισχυρισμό τη Δευτέρα, λέγοντας στο WWD ότι «όπως και με άλλα αδειοδοτημένα προϊόντα και συνεργασίες, η H&M ακολούθησε την κατάλληλη έγκριση και διαδικασίες».

Η εταιρεία είπε ότι τα εμπορεύματα θα εξακολουθούσαν να πωλούνται, αλλά συμπλήρωσε ότι «πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο το ζήτημα για να το καταλάβουμε, προτού αναλάβουμε δράση».

Μέχρι την Τρίτη, ωστόσο, η H&M είχε αλλάξει λίγο την τακτική της. Σε μια δήλωση, επανέλαβε τη συνεργασία του Μπίμπερ, αλλά σημείωσε ότι τα σχέδια δεν πωλούνται πλέον.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο WWD την Τετάρτη, ότι «Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη δήλωσή μας, η H&M έχει ακολουθήσει τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης. Από σεβασμό για τη συνεργασία και τον Τζάστιν Μπίμπερ, αποσύραμε τα ρούχα από τα καταστήματά μας και από το διαδίκτυο».

Η εικόνα του Μπίμπερ εμφανιζόταν σε φόρεμα, φούτερ, μπλουζάκι και τσάντα. Σε μία θήκη τηλεφώνου επίσης είχε αποτυπωθεί η φράση «I miss you more than life», μια αναφορά στους στίχους από το τραγούδι του, «Ghost».

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι τα δύο μέρη είχαν συνεργαστεί το 2017 στο «Stadium Tour». Η γκάμα των προϊόντων τότε αποτελούνταν από hoodies, μπλουζάκια με σχέδια, bomber jackets και αθλητικά παντελόνια που θύμιζαν το εμπόρευμα της επίσημης περιοδείας του.

Δεδομένης της εμβέλειάς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παγκόσμιοι σούπερ σταρ όπως ο Μπίμπερ έχουν την επιρροή να παρασύρουν εκατομμύρια καταναλωτές προς ή από μια επωνυμία. Τα τελευταία χρόνια, επιλεγμένα περιστατικά οδήγησαν σε νομικές κινήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής που άσκησε η Αριάνα Γκράντε εναντίον της Forever 21 το 2019.

Η χώρα ή η περιοχή στην οποία κατατέθηκε η συμφωνία είναι κρίσιμη, καθώς οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων σχεδίασης και δικαιωμάτων εικόνας ποικίλλουν ή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υφίστανται, σύμφωνα με τον Stephen Sidkin, συνεργάτη της Fox Williams LLP και πρόεδρο της νομικής ομάδας τηε εταιρείας.

Κατά την άποψή του, το χειρότερο σενάριο θα ήταν να οδηγηθούν οι Μπίμπερ και H&M ενώπιον του δικαστηρίου, επειδή η δικαστική διαμάχη θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει το εάν άλλες επωνυμίες επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί τους, μεταξύ άλλων.

Μια άλλη δικηγόρος η Danielle Garno, συνεργάτης της Holland & Knight, η οποία έχει συνεργαστεί με διάσημους και επωνυμίες σε παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας, είπε ότι οι επωνυμίες που θέλουν να αποφύγουν παρόμοιες καταστάσεις όπως αυτή, η οποία θα μπορούσε να λάβει μεγάλη δημοσιότητα, θα πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ποιες είναι οι εγκρίσεις που δίνονται.

«Αν μπορείτε, είναι πάντα καλό να τους δίνετε ένα δείγμα. Η έγκριση είναι πάντα μια μάχη μεταξύ επωνυμιών και διασήμων, γιατί δεν θέλετε οι διάσημοι να σταθούν εμπόδιο στο μάρκετινγκ και να βγουν πράγματα στην αγορά», είπε.

Ένα συνηθισμένο λάθος με τις συνεργασίες είναι η βιασύνη να βγει το προϊόν στην αγορά, πρόσθεσε.

«Προειδοποιώ τις επωνυμίες να βεβαιωθούν ότι το προϊόν μοιάζει και ότι συνάδει με την αισθητική και την ποιότητα αυτού που προσπαθείτε να παρουσιάσετε και με το τι διαπραγματεύτηκε ο διάσημος. Είναι πραγματικά ένα θέμα ποιοτικού ελέγχου».

Ο εκπρόσωπος της H&M δεν απάντησε αμέσως για το εάν η εταιρεία σκέφτεται ή έχει προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον του 28χρονου μουσικού. Αντίστοιχη στάση κράτησε και εκπρόσωπος του Μπίμπερ.

Με πληροφορίες του WWD