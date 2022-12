Ο Τζάστιν Μπίμπερ τα «έβαλε» με την H&M: «Είναι σκουπίδια, δεν έδωσα έγκριση»

Έξαλλος με την H&M είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ, καθώς η εταιρεία ρούχων κυκλοφόρησε προϊόντα που φέρουν το όνομα και το πρόσωπό του.

Μέσα από InstaStories, ο τραγουδιστής εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του με το γεγονός, εξαπολύοντας επίθεση στην H&M για την χρήση του ονόματός του, χωρίς την άδειά του.

«Δεν ενέκρινα καμία από τις συλλογές της H&M… Όλα χωρίς την άδεια και την έγκρισή μου» έγραψε ο Μπίμπερ και πρόσθεσε: «Δεν θα τα αγόραζα αν ήμουν στη θέση σας».

Σε δεύτερο story, ο Τζάστιν Μπίμπερ χρησιμοποίησε πιο σκληρή γλώσσα κατά της εταιρείας. «Τα προϊόντα της H&M που έφτιαξαν για μένα, είναι σκουπίδια και δεν τα ενέκρινα. Μην τα αγοράσετε», σημείωσε.

Justin Bieber says H&M’s new merch is being sold without his permission or approval 😳 pic.twitter.com/Vv63GowZKv