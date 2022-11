Η Gigi Hadid έκλεισε το Twitter: «Βόθρος μίσους και μισαλλοδοξίας»

Η Gigi Hadid ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Twitter μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης «βόθρο μίσους και μισαλλοδοξίας».

Το 27χρονο σούπερ μόντελ ανακοίνωσε στο Instagram ότι απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Twitter εν μέσω μαζικών απολύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Εδώ και πολύ καιρό, αλλά ειδικά με τη νέα ηγεσία του», έγραψε για το Μασκ, «γίνεται όλο και περισσότερο ένας βόθρος μίσους & μισαλλοδοξίας και δεν είναι μέρος στο οποίο θέλω να ανήκω».

Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη στους φανς της στην πλατφόρμα, γράφοντας ότι της άρεσε να συνδέεται μαζί τους.

Μαζί με τη δήλωσή της, δημοσίευσε το tweet της συμβούλου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Shannon Raj Singh σχετικά με την απόλυσή της από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Το Twitter απέλυσε περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του την Παρασκευή με ένα email προς το προσωπικό που εξηγούσε ότι οι περικοπές ήταν «απαραίτητες για να διασφαλιστεί η επιτυχία της εταιρείας που κινείται προς τα εμπρός».

Yesterday was my last day at Twitter: the entire Human Rights team has been cut from the company. I am enormously proud of the work we did to implement the UN Guiding Principles on Business & Human Rights, to protect those at-risk in global conflicts & crises including Ethiopia,

Η Τόνι Μπράξτον ανακοίνωσε επίσης ότι θα μείνει μακριά από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω σοκαριστεί και τρομάξει με την "ελευθερία λόγου" που έχω δει σε αυτή την πλατφόρμα μετά την εξαγορά της. Η ρητορική μίσους κάτω από το πέπλο της "ελευθερίας του λόγου" είναι απαράδεκτη- γι' αυτό επιλέγω να μείνω μακριά από το Twitter, καθώς δεν αποτελεί πλέον ασφαλή χώρο για μένα και τους γιους μου», έγραψε τον περασμένο μήνα.

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC.