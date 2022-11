Το Twitter εγκαινιάζει το «μπλε τικ» των διάσημων για όσους χρήστες πληρώνουν - «Η εξουσία στους ανθρώπους» με $8

Το Twitter εγκαινίασε την υπηρεσία εγγραφής για τους χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν το «μπλε τικ» των πιστοποιημένων λογαριασμών έναντι 7.99 δολ. μηνιαίως, σημαντική αλλαγή που σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή υπό την ιδιοκτησία του Έλον Μασκ.

Το σύστημα αυτό αναγνωρίζει και πιστοποιεί τους επιδραστικούς χρήστες της πλατφόρμας, μεταξύ αυτών δημόσια πρόσωπα, σταρ του παγκόσμιου θεάματος και του αθλητισμού, διάσημες μάρκες, εταιρείες και οργανώσεις, καθώς και πολιτικούς και δημοσιογράφους.

Ωστόσο, το Σάββατο σε τελευταίες εκδόσεις λογισμικού iOS σε συσκευές Apple, το Twitter ενημέρωνε πως μπορεί να αποκτήσει «μπλε τικ» οποιοσδήποτε χρήστης «εγγραφεί τώρα στην πρίμιουμ υπηρεσία Twitter Blue».

Διαθέσιμη σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, η υπηρεσία θα προσφέρει, όπως ενημέρωνε το Twitter «την εξουσία στους ανθρώπους: Ο λογαριασμός σας θα εξασφαλίσει ένα μπλε τσεκ, όπως ακριβώς οι διασημότητες, οι εταιρείες και οι πολιτικοί που ήδη ακολουθείτε».

Άλλωστε, την αλλαγή αυτή είχε προαναγγείλει ο ίδιος προ ημερών, κάνοντας λόγο για χρήστες δύο ταχυτήτων. «Το τρέχον σύστημα αρχόντων και χωρικών του Twitter για το ποιος έχει ή δεν έχει μπλε τικ είναι μα@@κία. Εξουσία στον λαό! Μπλε για 8 δολάρια/μήνα», έγραψε ο Έλον Μασκ, ενώ μοιράστηκε λεπτομέρειες.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.