To «Πολεμικό Συμβούλιο» του Έλον Μασκ που θα αναμορφώσει το Twitter

Ο ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ συμπεριφέρεται σαν μια καταιγίδα που τις τελευταίες μέρες σαρώνει το twitter. Αφού διέλυσε το διοικητικό συμβούλιο του Twitter κι αφού απέλυσε σχεδόν 3.700 άτομα, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με το απόλυτο χάος στο οποίο προσπαθεί να βάλει τάξη.

Οι κινήσεις του ανάγκασαν τον Τζακ Ντόρσεϊ, έναν από τους ιδρυτές του Twitter, να απολογηθεί δημόσια για την απόφαση του να διογκώσει την εταιρία πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι άντεχε. Μια απόφαση που συνέβαλε στις πρόσφατες εξελίξεις, σε συνδυασμό με την απόσυρση μεγάλων εταιριών, όπως η General Motors, η Volkswagen και η Carlsberg, από τη διαφήμισή τους στην πλατφόρμα.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. — jack (@jack) November 5, 2022

Όσο κι αν ο ίδιος ο Μασκ προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τη διαχείριση του Twitter, καμιά από τις μεγάλες εταιρίες δεν θέλησε να διακινδυνέψει να κατηγορηθεί ότι διαφημίζεται από μια πλατφόρμα που φιλοξενεί ρητορική μίσους, στο όνομα, μάλιστα, της ελευθερίας του λόγου. Με αποτέλεσμα όλων αυτών, σύμφωνα με τον 51χρονο επιχειρηματία, το σάιτ να έχει καθημερινά απώλειες ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ποιοι όμως βρίσκονται πίσω από τον Έλον Μασκ στην προσπάθειά του να αναμορφώσει το Twitter;

Σύμφωνα με τους Financial Times και την Washington Post, o Μασκ έχει δημιουργήσει ένα «πολεμικό συμβούλιο» στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Σαν Φρανσίσκο, με πιστούς ακόλουθους του νέου ιδιοκτήτη και ανθρώπους με τους οποίους έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Σκοπός του συμβουλίου είναι φυσικά να καταφέρει να μετατρέψει την εταιρία σε κερδοφόρα.

Οι πλέον επιφανείς αυτών είναι οι επενδυτές και podcasters Jason Calacanis και David Sacks. Οι δυο τους μοιράζονται την ίδια αντίληψη με τον Μασκ σχετικά με την ελευθερία του λόγου και έχουν ήδη ένα μεγάλο κοινό στο Twitter.

Ο 52χρονος Calacanis είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως ρεπόρτερ, καλύπτοντας κατά τη διάρκεια της δεκαετία του ’90 στη Νέα Υόρκη, την «βρεφική» περίοδο ανάπτυξης της διαδικτυακής βιομηχανίας. Αργότερα έγινε γνωστός από τη συμμετοχή τoυ στην Sequoia Capital, μια επενδυτική εταιρία που ειδικεύεται σε επενδύσεις στα πρώιμα στάδια εταιριών που ασχολούνται με την τεχνολογία. Συμμετείχε επίσης ως επενδυτής στην Uber και τη Robinhood.

Σε μηνύματα που είχε στείλει ο Calacanis στον Μασκ και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στο δικαστήριο που είχε προσφύγει η προηγούμενη διοίκηση του Twitter, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σύμβουλος ή ό,τι άλλο. Είμαι έτοιμος… Προπονητή βάλε με στο παιχνίδι! Η δουλειά των ονείρων μου είναι να είμαι CEO στο Twitter».

Δεν είναι βέβαια ακόμα σαφές αν ο Calacanis θα συμμετάσχει και επίσημα στη διοικητική ομάδα του Μασκ στο Twitter σε ένα επόμενο στάδιο. Ήδη βέβαια έχει αλλάξει την κατάσταση από το δημόσιο προφίλ του, πρώτα σε «Επικεφαλής των Memes» και ύστερα σε «Καλύτερος Διαχειριστής του Κόσμου», ξεκινώντας παράλληλα να δημοσιεύει ιδέες και στρατηγικές για την επιχείρηση.

There has been a flood of exceptional ideas around a "Twitter for enterprise" product.



This is on the road map, & obviously, pricing will be commensurate with the value provided.



What would you want to see in this product (the more specific the better)? — @jason (@Jason) November 2, 2022

Ο 50χρονος David Sacks, παλιός γνώριμος του Μασκ από την εποχή του PayPal και επενδυτής πια με την Craft Ventures, σύμφωνα με ανθρώπους που ξέρουν τι έχει συμβεί στο παρασκήνιο των κινήσεων του Μασκ έχει έρθει προσωρινά στο Twitter για να συμβουλεύσει ως προς την ανάπτυξη κάποιων καινούργιων προϊόντων. Ο Sacks επενδύει και αυτός κυρίως σε start-ups, έχοντας στο παρελθόν συμβάλλει οικονομικά στο Facebook, την Uber, την SpaceX του Μασκ, και την Airbnb.

Ένας από τους ανθρώπους που είχε δηλώσει στο παρελθόν στους New York Times ότι είχε προσπαθήσει να ωθήσει τον Μασκ στην εξαγορά του Twitter είναι ο Sriram Krishnan. Στο linkedin του αυτοπροσδιορίζεται ως «δημιουργός, μηχανικός, Youtuber και επενδυτής κεφαλαίων». Συμμετέχει στην επενδυτική εταιρία Andreessen Horowitz και αρκετά αθόρυβα στο προσωρινό διοικητικό σχήμα του Μασκ. Έχει περάσει από ηγετικές θέσεις στη Meta, στο Snap και φυσικά στο ίδιο το Twitter, πριν ακόμα αναλάβει η νέα ιδιοκτησία.

O 40χρονος Alex Spiro, μεγάλος πρωταγωνιστής της δικαστικής διαμάχης του Μασκ με το Twitter, είναι ο νομικός σύμβουλος που επέλεξε να έχει στο πλευρό του ο πολυδισεκατομμυριούχος. Ο Spiro είναι γνωστός επίσης ως μεγαλοδικηγόρος διασημοτήτων, έχοντας εκπροσωπήσει στις δικαστικές αίθουσες επαγγελματίες αθλητές, γνωστούς ράπερς όπως τον Jay-Z, καθώς και δισεκατομμυριούχους όπως τον Robert Kraft. Στο Twitter ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση των απαραίτητων νομικών εγγράφων για την απόλυση μεγάλου μέρους των εργαζομένων.

Μαζί με τον Spiro συμβουλές σε οικονομικά θέματα δίνει και ο Antonio Gracias, πρώην διευθυντής της Tesla, μαζί με τον Jared Birchall, που διευθύνει το «family office» του Μασκ, την εταιρία δηλαδή η οποία διαχειρίζεται την οικογενειακή του περιουσία.

«Πρέπει να φέρει ανθρώπους που εμπιστεύεται. Είναι μια κρίσιμη αποστολή. Ίσως σε αυτήν την υπόθεση βέβαια να έχει θυσιάσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στο χώρο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης» δήλωσε στους Financial Times o Eric Talley, καθηγητής στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Κολούμπια. «Πρόκειται για ένα πολύ κλειστό μοντέλο διοίκησης, πολύ πιο κλειστό από εταιρίες ανάλογου μεγέθους» συμπλήρωσε.

Παράλληλα μια ομάδα υπαλλήλων της Tesla διατηρεί επαφή με το νέο στενό κύκλο του Twitter. Είναι μάλιστα αυτή η ομάδα που συνέταξε τις λίστες με τις οποίες επιλέχθηκαν ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα απολυθούν.

Κάποιες ομάδες διατάχθηκαν να εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να υλοποιήσουν το όραμα του Μασκ. Οι απαιτήσεις του νέου ιδιοκτήτη του Twitter διέρρηξαν το ευχάριστο εργασιακό κλίμα που μέχρι πρότινος επικρατούσε, με έναν υπάλληλο να δημοσιεύει μια φωτογραφία μιας συναδέλφου του, καθώς κοιμάται για λίγο στο πάτωμα του γραφείου.

When you need something from your boss at elon twitter pic.twitter.com/hfArXl5NiL — Evan Jones (@evanstnlyjones) November 2, 2022

Μετά από την αποτυχία του Μασκ να πείσει την διαφημιστική αγορά ότι αξίζει να συνεχίζει να επενδύει στο Twitter, αναγκάστηκε να μετριάσει τη θέση του περί της υποστήριξης «της απόλυτης ελευθερίας του λόγου». Με tweet του στις 5 Νοεμβρίου πλέον διευκρινίζει «την απαράλλαχτη ισχυρή δέσμευση του Twitter στη διαχείριση του περιεχομένου του», προσθέτοντας ότι «η ρητορική μίσους την τελευταία εβδομάδα στην πλατφόρμα μειώθηκε σε σχέση με το παρελθόν».

Σε μια συζήτηση του 51χρονου επιχειρηματία με τον επενδυτή Ron Baron, που μεταδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου από το κανάλι του βρετανικού παραρτήματος της Tesla στο Youtube, ο Μασκ σχολιάζει τα όσα συνέβησαν την πρώτη εβδομάδα του Twitter υπό τη νέα του ιδιοκτησία.

Εμφανώς κουρασμένος, αναφέρει ότι δούλεψε 120 ώρες την προηγούμενη εβδομάδα. «Δούλευα μέχρι να κοιμηθώ και ύστερα ξύπναγα για να ξαναδουλέψω». Με τα 8 ευρώ το μήνα για την ταυτοποίηση ενός χρήστη σκοπεύει να αποθαρρύνει κυρίως το σπαμάρισμα από bots «που η δημιουργία τους κοστίζει ένα σεντ του δολαρίου». Ταυτόχρονα θέλει «να μοιραστεί με τους δημιουργούς περιεχομένου μέρος των εσόδων» πράγμα που το θεωρεί κομβικό για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Σημαντική είναι επίσης για τον ίδιο η βελτιστοποίηση της αναζήτησης, δίνοντας προτεραιότητα στα tweets των ταυτοποιημένων χρηστών, κατ’ αναλογία της αναζήτησης στη Google. «Αν πάτε στην 8η σελίδα της αναζήτησης μπορεί να βρείτε κάποιον επικίνδυνο σύνδεσμο. Είναι όμως τόσο καλά τα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας, που δε θα χρειαστεί ποτέ να φτάσετε στην 8η. Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό ανέκδοτο: Το καλύτερο μέρος για να κρύψεις ένα πτώμα είναι η δεύτερη σελίδα στα αποτελέσματα της αναζήτησης στη Google».

Τέλος επεσήμανε ότι η πλατφόρμα θέλει να αρχίσει να φιλοξενεί podcasts, λιγότερο «συνθηματικά» κείμενα και βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας. Η ομάδα του Μασκ ψάχνει να βρει τρόπους για να αλλάξει και να βελτιώσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Έτσι επεξεργάζεται σχέδια για την επαναφορά του Vine -του app με τα βίντεο των 6 δευτερολέπτων, τη χρέωση των άμεσων μηνυμάτων και την εκκαθάριση των ανενεργών λογαριασμών.