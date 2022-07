Η Cardi B αρνείται ότι χτύπησε φαν με το μικρόφωνό της σε συναυλία

Η Cardi B αρνείται ότι χτύπησε φαν με το μικρόφωνό της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Wireless Festival στο Λονδίνο.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε βίντεο που τη δείχνει να «παλεύει» ανάμεσα στους φανς με το μικρόφωνό της. Από την γωνία λήψης φαίνεται όντως ότι χτυπά με το μικρόφωνο έναν φαν της.

Ωστόσο μέσω του λογαριασμου της στο Twitter η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν τσακώθηκε με ανθρώπους που είχαν έρθει στη συναυλία να την δουν.

«Δεν υπήρξε κανένας καυγάς!» έγραψε στο twitter παραθέτοντας βίντεο από άλλες οπτικές γωνίες, που τη δείχνουν να προσπαθεί να πάρει το μικρόφωνό της από το πλήθος.

Στον λογαριασμό της δε, ανάρτησε και παλαιότερη εμφάνιση στης Μάιλι Σάιρους που φαίνεται να βρίζει τους φανς της, γράφοντας στη λεζάντα «Μην πιστεύετε ότι βλέπετε».

It wasn’t NO FIGHT ! @itsKenBarbie got the whole thing on their page ❤️💙 https://t.co/2PclxZWaIT