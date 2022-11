Χερσώνα: Ουκρανικές σημαίες στο κέντρο της πόλης - Υποχωρούν οι Ρώσοι

Ουκρανικά στρατεύματα φέρονται να έχουν προελάσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Χερσώνας με βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν υψωμένες ουκρανικές σημαίες σε κρατικά κτίρια.

Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Χερσώνας δήλωσε στο Reuters ότι σχεδόν ολόκληρη η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η ουκρανική σημαία υψώθηκε στο κέντρο της πόλης νωρίτερα την Παρασκευή από αντιστασιακούς, καθώς ο ουκρανικός στρατός προχωρούσε, εν μέσω της ρωσικής οπισθοχώρησης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι παρακάτω φωτογραφίες του Nexta είναι από το κέντρο της ουκρανικής πόλης όπου κόσμος μαζευόταν πριν μερικές ώρες για να υποδεχθεί τον ουκρανικό στρατό.

Πριν λίγη ώρα, πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ουκρανικά στρατεύματα να φθάνουν στο κέντρο της Χερσώνας όπου αντάρτες ύψωσαν νωρίτερα την ουκρανική σημαία.

The Ukrainian army has now reached the centre of the city of Kherson, greeted by cheering crowds of civilians.🇺🇦 pic.twitter.com/3bg6Tej42b

Στο μεταξύ, ουκρανικές σημαίες συνεχίζουν να υψώνονται σε κομβικά κτίρια της πόλης. Στο παρακάτω βίντεο στρατιώτες τοποθετούν την ουκρανική σημαία έξω από το αρχηγείο της ουκρανικής αστυνομίας στην πόλη.

Ρωσική υποχώρηση προς τα ανατολικά του Δνείπερου

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη Χερσώνα προς την ανατολική.

The right and left banks of rivers match the perspective of a vessel drifting with the flow of the river. That perspective sometimes leads to the right bank of a river being on the left side of a map of that river, usually when the river flows north to south, as the #Dnipro does. pic.twitter.com/Ubhc6lldSK