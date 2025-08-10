Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Ο Αυστραλός ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ δήλωσε ότι η είδηση πως διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσει τη νόσο Αλτσχάιμερ αποτέλεσε «σημείο καμπής» στη ζωή του, αναγκάζοντας τον να επαναξιολογήσει τις προτεραιότητές του και να επικεντρωθεί στην υγεία του και στον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του.

Η αποκάλυψη έγινε το 2022, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου της σειράς «Limitless: Live Better Now», παραγωγής National Geographic, στην οποία συμμετείχε ως «πειραματόζωο» σε δοκιμασίες αντοχής και προκλήσεις για το σώμα και το μυαλό. Στο πλαίσιο γενετικού τεστ, διαπιστώθηκε ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ κατά 8 έως 10 φορές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Κρις Χέμσγουορθ: Τι είναι το γονίδιο APOE4 που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

Σύμφωνα με τις έρευνες, περίπου ένα στα 50 άτομα κληρονομεί δύο αντίγραφα του γονιδίου, και σχεδόν όλοι οι διπλοί φορείς εμφανίζουν βασικά πρώιμα σημάδια της νόσου μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος ποικίλλει και ότι η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η τακτική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εκδήλωσης της ασθένειας, ανεξαρτήτως γονιδιακού φορτίου.

Ο 41χρονος πρωταγωνιστής των ταινιών «Thor», «Furiosa» και «Transformers» περιέγραψε την αντίδρασή του όταν έμαθε το αποτέλεσμα: «Μέχρι τα 40 σου, μαζεύεις δεδομένα και αντιδράς σε ό,τι έρχεται. Ξαφνικά, συνειδητοποιείς ότι κάποια στοιχεία της ταυτότητάς σου δεν ισχύουν πια. Αρχίζουν βαθύτερα ερωτήματα: ποιος είναι ο σκοπός, γιατί κάνω ό,τι κάνω, τι αναζητώ και τι προσφέρω, αντί απλώς να συλλέγω».

Η αλλαγή στη στάση του έγινε εμφανής και στον δεύτερο κύκλο της εκπομπής. «Αυτή τη φορά συμμετείχα ενεργά στον σχεδιασμό και στην παραγωγή, φέρνοντας ιδέες και θέματα που με ενδιέφεραν ή με αφορούσαν προσωπικά. Ήταν περισσότερο μια εμπειρία δημοσιογραφικού τύπου παρά ένα παιχνίδι προκλήσεων», είπε, προσθέτοντας ότι είχε πλέον μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων και ένιωθε λιγότερο «ξένος» δίπλα στους ειδικούς, σε αντίθεση με την πρώτη σεζόν όπου αισθανόταν «σαν απατεώνας».

Ο Κρις Χέμσγουορθ στα ντραμς με τον Εντ Σίραν

Η σειρά εξερευνά τρόπους βελτίωσης της υγείας του εγκεφάλου και του σώματος, μέσα από δοκιμασίες αντοχής και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Ο Χέμσγουορθ επέλεξε να μάθει ντραμς και έθεσε ως στόχο να ανέβει στη σκηνή μαζί με τον φίλο του, Έντ Σίραν, για να παίξουν μαζί τη μεγαλύ επιτυχία «Thinking Out Loud».

«Ο φόβος και το άγχος ήταν συντριπτικά», θυμάται, περιγράφοντας τις εβδομάδες πριν από την εμφάνιση. «Σε τέτοιες έντονες καταστάσεις, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί έναν μηχανισμό υπερ-συγκέντρωσης, σαν να προσπαθεί να επιβιώσει. Σε άλλες προκλήσεις μπορούσα να τα καταφέρω με προπόνηση ή και με τη δύναμη της θέλησης, αλλά στα μουσικά όργανα δεν γίνεται. Και όταν συνειδητοποιείς ότι ολόκληρη η μπάντα βασίζεται σε σένα για να κρατήσεις τον ρυθμό, ενώ 70.000 άνθρωποι περιμένουν να μην χαλάσεις το αγαπημένο τους τραγούδι, η πίεση είναι τεράστια».

Παρά την ένταση, ο ηθοποιός περιγράφει την εμπειρία ως μία από τις πιο μαγικές της ζωής του. «Η χαρά ήταν απερίγραπτη, ένιωθα να επιπλέω, να συμμετέχω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μένα, σε μια κατάσταση πλήρους ροής (flow state)».

Με πληροφορίες από Sky News