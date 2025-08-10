ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Tesla του Έλον Μασκ γίνεται πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία 

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου καταγράφεται πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Tesla του Έλον Μασκ γίνεται πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία  Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η Tesla σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες, με την έναρξη παροχής ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ υπέβαλε επίσημη αίτηση στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας για τη Μεγάλη Βρετανία (Ofgem) για άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της. Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης μπορεί να διαρκέσει έως και εννέα μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι η Tesla θα μπορούσε να ξεκινήσει την παροχή από το επόμενο έτος σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

Η δραστηριότητα αναμένεται να λειτουργήσει υπό την επωνυμία Tesla Electric και να στοχεύσει κυρίως κατόχους προϊόντων Tesla, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οικιακές μπαταρίες Powerwall. Η άδεια αφορά αποκλειστικά την ηλεκτρική ενέργεια, επομένως η εταιρεία δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες με συμβόλαια διπλής καυσίμου (ρεύμα και αέριο).

Την αίτηση υπέβαλε η θυγατρική Tesla Energy Ventures, με έδρα το Μάντσεστερ, τον περασμένο μήνα. Υπογράφεται από τον Άντριου Πέιν, στέλεχος της Tesla από το 2016 και υπεύθυνο για τον ενεργειακό τομέα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου καταγράφεται πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά σχεδόν 60% σε ετήσια βάση, στις 987 μονάδες, με το μερίδιο αγοράς να περιορίζεται στο 0,7% από 1,67%. Συνολικά, για το 2025 οι πωλήσεις στη χώρα είναι μειωμένες κατά 7%.

Η Tesla έχει ήδη σημαντική παρουσία στην αγορά οικιακής αποθήκευσης ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, πουλώντας μπαταρίες Powerwall, οι οποίες φορτίζονται από ηλιακά πάνελ ή σε ώρες χαμηλής τιμολόγησης, καθώς και φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα.

Η πρώτη είσοδος της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά της Βρετανίας έγινε το 2020, όταν έλαβε άδεια παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Στις ΗΠΑ, η Tesla προσφέρει από το 2022 στην πολιτεία του Τέξας προγράμματα παροχής ρεύματος σε νοικοκυριά, με φθηνή φόρτιση για ιδιοκτήτες Tesla και δυνατότητα πώλησης πλεονάζουσας ηλιακής ενέργειας ή αποθηκευμένου ρεύματος πίσω στο δίκτυο.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Διεθνή / Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Διεθνή / Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι μεταφέρουν ευχές και λίστες δώρων από την πόλη Σαντ Νικολάους στη Γερμανία έως το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, περνώντας από τρεις χώρες
LIFO NEWSROOM
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Διεθνή / Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Διεθνή / Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Το έργο, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο
LIFO NEWSROOM
Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Διεθνή / Ένας πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ενώ στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ
LIFO NEWSROOM
Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Διεθνή / Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Ο Αυστραλός ηθοποιός μιλά για την αποκάλυψη ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης της ασθένειας, και πώς αυτή η γνώση επηρέασε τις επιλογές του
LIFO NEWSROOM
Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
 
 