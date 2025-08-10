Η Tesla του Έλον Μασκ γίνεται πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία 

Η Tesla σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες, με την έναρξη παροχής ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ υπέβαλε επίσημη αίτηση στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας για τη Μεγάλη Βρετανία (Ofgem) για άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της. Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης μπορεί να διαρκέσει έως και εννέα μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι η Tesla θα μπορούσε να ξεκινήσει την παροχή από το επόμενο έτος σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

Η δραστηριότητα αναμένεται να λειτουργήσει υπό την επωνυμία Tesla Electric και να στοχεύσει κυρίως κατόχους προϊόντων Tesla, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οικιακές μπαταρίες Powerwall. Η άδεια αφορά αποκλειστικά την ηλεκτρική ενέργεια, επομένως η εταιρεία δεν θα μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες με συμβόλαια διπλής καυσίμου (ρεύμα και αέριο).

Την αίτηση υπέβαλε η θυγατρική Tesla Energy Ventures, με έδρα το Μάντσεστερ, τον περασμένο μήνα. Υπογράφεται από τον Άντριου Πέιν, στέλεχος της Tesla από το 2016 και υπεύθυνο για τον ενεργειακό τομέα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου καταγράφεται πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά σχεδόν 60% σε ετήσια βάση, στις 987 μονάδες, με το μερίδιο αγοράς να περιορίζεται στο 0,7% από 1,67%. Συνολικά, για το 2025 οι πωλήσεις στη χώρα είναι μειωμένες κατά 7%.

Η Tesla έχει ήδη σημαντική παρουσία στην αγορά οικιακής αποθήκευσης ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, πουλώντας μπαταρίες Powerwall, οι οποίες φορτίζονται από ηλιακά πάνελ ή σε ώρες χαμηλής τιμολόγησης, καθώς και φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα.

Η πρώτη είσοδος της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά της Βρετανίας έγινε το 2020, όταν έλαβε άδεια παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Στις ΗΠΑ, η Tesla προσφέρει από το 2022 στην πολιτεία του Τέξας προγράμματα παροχής ρεύματος σε νοικοκυριά, με φθηνή φόρτιση για ιδιοκτήτες Tesla και δυνατότητα πώλησης πλεονάζουσας ηλιακής ενέργειας ή αποθηκευμένου ρεύματος πίσω στο δίκτυο.

Με πληροφορίες από Guardian

