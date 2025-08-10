Προειδοποίηση ειδικών για επικίνδυνες ενέσεις τύπου Botox που πωλούνται παράνομα στο διαδίκτυο

Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η παράνομη διάθεση στο διαδίκτυο του Innotox, ενός σκευάσματος παρόμοιου με το Botox, το οποίο δεν διαθέτει άδεια χρήσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, από πτώση βλεφάρων και ασυμμετρίες έως μόλυνση και ακόμη και αλλαντίαση.

Σε αντίθεση με το Botox, που κυκλοφορεί σε μορφή σκόνης και απαιτεί ανασύσταση πριν την ένεση, το Innotox είναι έτοιμο προς χρήση υγρό, γεγονός που διευκολύνει την αυτοχορήγηση και αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένης εφαρμογής.

Η βρετανική Ένωση Πλαστικών, Επανορθωτικών και Αισθητικών Χειρουργών (BAPRAS) χαρακτήρισε «τρομακτική και απαράδεκτη» την ευκολία αγοράς του προϊόντος στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι η χορήγηση τέτοιων ενέσεων από μη ειδικούς μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες.

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη καταγράψει 41 περιστατικά αλλαντίασης που συνδέονται με μη αδειοδοτημένες ενέσεις botulinum toxin, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ουσία είναι φαρμακευτικό σκεύασμα που επιτρέπεται να χορηγείται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των ενέσεων Botox –περίπου 900.000 πραγματοποιούνται ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο– το υψηλό κόστος και η ανάγκη για τακτικές επαναλήψεις έχουν ωθήσει ορισμένους καταναλωτές σε επικίνδυνες εναλλακτικές που προωθούνται ακόμη και από δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok.

Η παρασκευάστρια εταιρεία Medytox ανακοίνωσε ότι διερευνά την παράνομη εισαγωγή του Innotox σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, προειδοποιώντας ότι προϊόντα που διακινούνται εκτός εγκεκριμένων αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να μην πληρούν πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αποθήκευσης.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η χορήγηση botulinum toxin απαιτεί βαθιά γνώση της ανατομίας του προσώπου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αυτοσχέδιες ή μη ρυθμιζόμενες πρακτικές.

Με πληροφορίες από Guardian



