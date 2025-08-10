ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Προειδοποίηση ειδικών για επικίνδυνες ενέσεις τύπου Botox που πωλούνται παράνομα στο διαδίκτυο

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη καταγράψει 41 περιστατικά αλλαντίασης που συνδέονται με μη αδειοδοτημένες ενέσεις botulinum toxin

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Προειδοποίηση ειδικών για επικίνδυνες ενέσεις τύπου Botox που πωλούνται παράνομα στο διαδίκτυο Facebook Twitter
Φωτ.: Phanie/Sipa Press/Alamy
0

Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η παράνομη διάθεση στο διαδίκτυο του Innotox, ενός σκευάσματος παρόμοιου με το Botox, το οποίο δεν διαθέτει άδεια χρήσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, από πτώση βλεφάρων και ασυμμετρίες έως μόλυνση και ακόμη και αλλαντίαση.

Σε αντίθεση με το Botox, που κυκλοφορεί σε μορφή σκόνης και απαιτεί ανασύσταση πριν την ένεση, το Innotox είναι έτοιμο προς χρήση υγρό, γεγονός που διευκολύνει την αυτοχορήγηση και αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένης εφαρμογής.

Η βρετανική Ένωση Πλαστικών, Επανορθωτικών και Αισθητικών Χειρουργών (BAPRAS) χαρακτήρισε «τρομακτική και απαράδεκτη» την ευκολία αγοράς του προϊόντος στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι η χορήγηση τέτοιων ενέσεων από μη ειδικούς μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες.

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη καταγράψει 41 περιστατικά αλλαντίασης που συνδέονται με μη αδειοδοτημένες ενέσεις botulinum toxin, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ουσία είναι φαρμακευτικό σκεύασμα που επιτρέπεται να χορηγείται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των ενέσεων Botox –περίπου 900.000 πραγματοποιούνται ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο– το υψηλό κόστος και η ανάγκη για τακτικές επαναλήψεις έχουν ωθήσει ορισμένους καταναλωτές σε επικίνδυνες εναλλακτικές που προωθούνται ακόμη και από δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok.

Η παρασκευάστρια εταιρεία Medytox ανακοίνωσε ότι διερευνά την παράνομη εισαγωγή του Innotox σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, προειδοποιώντας ότι προϊόντα που διακινούνται εκτός εγκεκριμένων αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να μην πληρούν πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αποθήκευσης.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η χορήγηση botulinum toxin απαιτεί βαθιά γνώση της ανατομίας του προσώπου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αυτοσχέδιες ή μη ρυθμιζόμενες πρακτικές.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Διεθνή / Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το UCLA 1 δισ. δολάρια, μετά το «πάγωμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων
LIFO NEWSROOM
«Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Διεθνή / «Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Η εταιρεία παρουσίασε δημοσίως μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ωστόσο αποκαλυπτική έρευνα των New York Times απέδειξε πως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που την εμπλέκουν
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Διεθνή / Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Το νομοσχέδιο, που αντανακλά τη δεξιά στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμους μετανάστες να περιμένουν δύο χρόνια προτού υποβάλουν αίτηση για επανένωση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους
LIFO NEWSROOM
Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Διεθνή / Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Η νυν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, προτείνεται για τη θέση της αναπληρώτριας μόνιμης αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

Διεθνή / Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της», αναφέρει η κοινή δήλωση Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ, φον ντερ Λάιεν και Στουμπ
LIFO NEWSROOM
«Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

Διεθνή / «Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

O πρώην ποδοσφαιριστής Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», πέθανε την Τετάρτη στη νότα Γάζα, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια
LIFO NEWSROOM
 
 