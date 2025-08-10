ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Συναγερμός ανοιχτά της Σύρου: SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν ελικόπτερο Super Puma, το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Delos, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος

Συναγερμός ανοιχτά της Σύρου: SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες Facebook Twitter
Φωτ: Χ
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Σήμα SOS εξέπεμψε το απόγευμα της Κυριακής ιστιοφόρο που έπλεε ανοιχτά της Σύρου, με δύο άτομα να επιβαίνουν σε αυτό.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία επί του παρόντος συμμετέχουν ελικόπτερο Super Puma, το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Delos, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των διασωστών.

Το Blue Star Delos έλαβε εντολή να πλεύσει κοντά στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να συνδράμει εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, τα δύο ρυμουλκά και το ιδιωτικό σκάφος κινούνται συντονισμένα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Λιμενικό αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Ελλάδα / Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο «Γ. Γεννηματάς» – Εργαζόμενη σώθηκε την τελευταία στιγμή

Η εργαζόμενη βγήκε από τον ανελκυστήρα λίγο πριν ο θάλαμος κατεβεί απότομα στο ισόγειο - Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης αναφέρει το νοσοκομείο
LIFO NEWSROOM
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη – 271 κιλά εντοπίστηκαν σε κοντέινερ από τη Λατινική Αμερική

Ελλάδα / Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη – 271 κιλά εντοπίστηκαν σε κοντέινερ

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό του κοντέινερ, όπου είχαν αποκρυφτεί 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης, αξίας 5,5 εκατομμύρια ευρώ
LIFO NEWSROOM
 
 