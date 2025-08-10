ΤECH & SCIENCE

Οι γεύσεις παγωτού με τις λιγότερες θερμίδες – Τι να επιλέξετε αν προσέχετε τη διατροφή σας

Υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν δροσιά και γεύση με λιγότερες θερμίδες

Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Το παγωτό είναι για πολλούς η απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, όμως συχνά συνοδεύεται από ενοχές λόγω των θερμίδων και των λιπαρών του. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι γεύσεις ίδιες. Υπάρχουν επιλογές που συνδυάζουν δροσιά και γεύση με λιγότερες θερμίδες, ιδανικές για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους ή ακολουθούν ισορροπημένη διατροφή.

Σύμφωνα με διατροφολόγους, οι πιο “light” γεύσεις είναι αυτές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, χαμηλά λιπαρά και λιγότερη ζάχαρη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα sorbet, τα οποία δεν περιέχουν κρέμα γάλακτος, αλλά βασίζονται σε φρούτα και νερό.

Οι γεύσεις παγωτού με τις λιγότερες θερμίδες

  • Λεμόνι – Περίπου 100-120 θερμίδες/100γρ., χωρίς ζωικά λιπαρά.
  • Φράουλα – 110-130 θερμίδες/100γρ., με φυσική γλυκύτητα από το φρούτο.
  • Μάνγκο ή Πορτοκάλι – 120-140 θερμίδες/100γρ., πλούσια σε βιταμίνες και χαμηλά λιπαρά.
  • Γιαούρτι light – 130-150 θερμίδες/100γρ., με χαμηλά λιπαρά και δροσερή γεύση.
  • Βανίλια light – Περίπου 150 θερμίδες/100γρ., όταν παρασκευάζεται με γάλα χαμηλών λιπαρών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι φρουτώδεις επιλογές εκτός από χαμηλότερες θερμίδες, παρέχουν και βιταμίνες, ενώ η απουσία κρέμας γάλακτος μειώνει σημαντικά τα κορεσμένα λιπαρά.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα σταθείτε μπροστά στην παγωτοβιτρίνα, μπορείτε να απολαύσετε ένα δροσιστικό κυπελλάκι χωρίς να… επιβαρύνετε ιδιαίτερα το θερμιδικό σας ισοζύγιο.

 


 

