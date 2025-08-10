Σάκκαρη: «Δεν παίζω τένις για να βρίσκομαι στο Νο.65 του κόσμου»

Η Μαρία Σάκκαρη, που συμμετέχει αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά του Σινσινάτι και θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Τζασμίν Παολίνι, μίλησε για τους στόχους και τη φιλοσοφία της ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναφέρθηκε στον τραυματισμό στον ώμο που την είχε αφήσει εκτός αγώνων στο φινάλε της περσινής χρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν παίζει τένις για να βρίσκεται στο Νο.65 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά για να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου.

«Πριν την αρχή της σεζόν, ήμουν πολύ αγχωμένη, επικεντρωμένη στο να επιστρέψω στο Top 10. Αλλά τώρα, έχω αφήσει αυτή τη σκέψη και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Νιώθω ότι πλησιάζω στην καλύτερη εκδοχή του παιχνιδιού μου. Είμαι πιο ευτυχισμένη από πριν και είμαι βέβαιη ότι καλά πράγματα θα έρθουν.

Παίζω τένις για να γίνω παίκτρια στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη πεντάδα. Χωρίς να δείχνω έλλειψη σεβασμού για άλλες παίκτριες, αλλά δεν παίζω τένις για να είμαι Νο. 65 στον κόσμο. Διαφορετικά, θα σταματούσα και θα έκανα κάτι άλλο, γιατί πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να το πετύχω. Θέλω να το κάνω με πλήρη αφοσίωση και να είμαι μία από τις καλύτερες. Δεν είμαι ευχαριστημένη με το Νο. 65. Απλά γνωρίζω ποια είμαι, ξέρω τι είδους αθλήτρια είμαι».



