Ουκρανικές σημαίες σε περιοχές της Χερσώνας - «Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες πέρασαν τον Δνείπερο»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη Χερσώνα προς την ανατολική.

Στην καθημερινή του ενημέρωση, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός μεταφέρθηκαν στην αριστερή ή ανατολική όχθη του Δνείπερου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αποχώρηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

«Η μεταφορά των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου έχει ολοκληρωθεί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

The right and left banks of rivers match the perspective of a vessel drifting with the flow of the river. That perspective sometimes leads to the right bank of a river being on the left side of a map of that river, usually when the river flows north to south, as the #Dnipro does. pic.twitter.com/Ubhc6lldSK