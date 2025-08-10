Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών Ρίχτερ. σημειώθηκε στην Τουρκία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της πόλης Μπελίκεσιρ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 5,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, ενώ τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για σεισμό 6 Ρίχτερ.

Balıkesir’de yıkılan binaların olduğu söyleniyor. İnşallah can kaybı yoktur.pic.twitter.com/ySdwbHA3i0 — Prof Dr Güner Sönmez (@DrGunerSonmez) August 10, 2025

Η ιστοσελίδα stonisi μεταδίδει ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λέσβο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες.

Balıkesir sındırgı da yıkılan evler var, acilen ekip yollanması lazım. İtfaiyenin de gitmesi gerekiyor elektrik direklerindenden kaynaklı doğalgazdan kaynaklı yangınlar çıkmaya başlamış.



Adi deprem, yine ben buradayım dedi. Geçmiş olsun.. #Deprem pic.twitter.com/46G6yrGfsb — R Í V E R O (@riveroderler) August 10, 202

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής