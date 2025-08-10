ΕΛΛΑΔΑ
Γέρακας: Απόπειρα αυτοκτονίας 46χρονου στρατιωτικού αποκάλυψε οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στην οικία του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πυροβόλα όπλα με διόπτρες, αορτήρες, γεμιστήρες, φακοί και πολεμικά τυφέκια με πλήρη εξαρτήματα

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Ένας 46χρονος στρατιωτικός με τον βαθμό του ανθυπασπιστή, που υπηρετούσε στη Σχολή Πυροβολικού, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του πριν λίγες ημέρες στον Γέρακα, όμως η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν στο σπίτι του εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, ο στρατιωτικός τηλεφώνησε σε φίλη του λέγοντάς της ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Λίγο αργότερα, την κάλεσε ξανά ενημερώνοντάς την πως θα έκοβε τις φλέβες του. Η γυναίκα έσπευσε στο σπίτι του και τον βρήκε αιμόφυρτο, έχοντας αυτοτραυματιστεί στο χέρι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τρεις ημέρες αργότερα, διακομίστηκε στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση στο χέρι, όπου και νοσηλεύτηκε. Στις 8 Αυγούστου, η αστυνομία ενημερώθηκε επισήμως για το περιστατικό και ο 46χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διοικητή του Τμήματος Παλλήνης για να παραδώσει, μέσω της κόρης του, τα τρία όπλα που κατείχε νόμιμα, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας.

Ο στρατιωτικός επέμενε να μη βρεθεί η αστυνομία στο σπίτι του, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει και άλλο στρατιωτικό υλικό και δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του. Ωστόσο, η έντονη ανησυχία του κίνησε υποψίες στις Αρχές.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων:

  • Πυροβόλα όπλα με διόπτρες, αορτήρες, γεμιστήρες και φακούς
  • Αεροβόλα πιστόλια και πολεμικά τυφέκια με πλήρη εξαρτήματα
  • 511 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • Γεμιστήρες για 9mm, G3 και άλλα όπλα
  • Τρία μαχαίρια στρατιωτικού τύπου και κοπίδι
  • Ασύρματος, ακουστικά, χειροπέδες, γκλοπ, λαβές όπλων, σκοπευτικά και εξαρτήματα G3
  • Υλικά καθαρισμού και θήκες για γεμιστήρες

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Στις 8 Αυγούστου μεταφέρθηκε από το ΚΑΤ στο 414 Στρατιωτικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Πεντέλη για περαιτέρω νοσηλεία, αλλά με εντολή στρατιωτικής εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος.

