Ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Γάζα - Τι περιλαμβάνει

Εν μέσω έντονων ισραηλινών και διεθνών επικρίσεων για την απόφαση της κυβέρνησής του να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσίασε σήμερα το σχέδιο της χώρας του για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «ολοκληρώσει τη δουλειά» και να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Όπως είπε, στόχος είναι η εξάλειψη των δύο τελευταίων προπυργίων της οργάνωσης — ενός στην πόλη της Γάζας και ενός στα κεντρικά στρατόπεδα της ανθρωπιστικής ζώνης στο Μαουάσι (Mawasi).

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη λάβει εντολή να «διαλύσουν τα δύο εναπομείναντα οχυρά» της Χαμάς, ενώ η επιχείρηση θα ξεκινήσει με την απομάκρυνση αμάχων προς καθορισμένες ασφαλείς ζώνες, όπου θα διασφαλιστεί η παροχή τροφίμων, νερού και ιατρικής περίθαλψης.

Μετά την επίτευξη του στρατιωτικού στόχου, ο Νετανιάχου προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, εγκαθίδρυση ζώνης ασφαλείας στα σύνορα με το Ισραήλ, διατήρηση «κυρίαρχης ευθύνης ασφαλείας» από την ισραηλινή πλευρά και σύσταση πολιτικής διοίκησης στον παλαιστινιακό θύλακα. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τον ρόλο και τη σύνθεση της νέας διοίκησης.

Όπως μετέδωσε η Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για «δημιουργικούς τρόπους» απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων, ενώ ο στρατός εντείνει την πίεση στη Χαμάς. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας νέου εκπαιδευτικού συστήματος στη Γάζα, «το οποίο δεν θα ριζοσπαστικοποιεί τους πολίτες» και δεν θα τους στρέφει κατά του Ισραήλ.