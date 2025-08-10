Ιταλία: Τρεις νεκροί από αλλαντίαση – Συλλήψεις για μολυσμένα τρόφιμα

Υγειονομικός συναγερμός έχει κηρυχθεί στην Ιταλία μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τη νοσηλεία περισσότερων από 12, εξαιτίας περιστατικών αλλαντίασης σε Καλαβρία και Σαρδηνία.

Στην Καλαβρία, επίκεντρο των κρουσμάτων είναι το Ντιαμάντε, τουριστική κωμόπολη στις ακτές της Τυρρηνικής Θάλασσας, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες εμφάνισαν συμπτώματα μετά από κατανάλωση τροφίμων που πωλήθηκαν από πλανόδιο μικροπωλητή. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 52χρονος Λουίτζι ντι Σάρνο, τουρίστας από τη Νάπολη, και μία 45χρονη γυναίκα από την Πράια α Μαρέ.

Το τρίτο θύμα, μία 38χρονη από τη Σαρδηνία, κατέληξε έπειτα από κατανάλωση σάλτσας γουακαμόλε σε πανηγύρι στο Μονσεράτο, κοντά στο Κάλιαρι.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό διανομής αντίδοτων, ενώ η Εισαγγελία της Πάολα ξεκίνησε ποινική έρευνα. Ήδη έχουν συλληφθεί τρεις άτομα –ο πλανόδιος πωλητής και δύο εκπρόσωποι εταιρειών που παρείχαν πρώτες ύλες– οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και διάθεση επιβλαβών τροφίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα θύματα είχαν καταναλώσει σάντουιτς με λουκάνικο και μπρόκολο που φέρονται να διατηρήθηκαν σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, ευνοώντας την ανάπτυξη της θανατηφόρας τοξίνης. Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης σε πιθανές καθυστερήσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών σε ιδιωτική κλινική της περιοχής.

Η αλλαντίαση είναι σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη παραλυτική νόσος, που προκαλείται από τη νευροτοξίνη του βακτηρίου Clostridium botulinum, και μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική παράλυση αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με αντιτοξίνη και υποστήριξη της αναπνοής.

