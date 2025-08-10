ΔΙΕΘΝΗ

Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον πλανήτη – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΑΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

LifO Newsroom
Φωτ.: Getty
Η αυγουστιάτικη πανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Σελήνη του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), μάγεψε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν την κορύφωση της θεαματικής βροχής διαττόντων αστέρων των Περσείδων.

Η ονομασία της προέρχεται από τα μεγάλα ψάρια οξύρρυγχοι, που αφθονούσαν αυτή την εποχή στις λίμνες της Βόρειας Αμερικής και αποτελούσαν σημαντική τροφή για τις αυτόχθονες φυλές. Σε κάποιες παραδόσεις ονομάζεται και «Κόκκινη Σελήνη», λόγω της κοκκινωπής απόχρωσης που μπορεί να αποκτήσει μέσα στο θερινό θάμπωμα, ενώ για τους Anishinaabe της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών ήταν η «Σελήνη του Ρυζιού», σημάδι ότι πλησίαζε η ώρα του θερισμού.

Αστροφωτογράφοι από κάθε γωνιά του πλανήτη απαθανάτισαν το φαινόμενο, από την κοκκινωπή σελήνη να ανατέλλει πίσω από τον Πύργο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι τη μαγευτική εικόνα της να υψώνεται πάνω από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου η πανσέληνος «καρφώθηκε» στην κορυφή του Empire State Building, έως την Καλιφόρνια, το Ιράκ και την Ιταλία, οι εικόνες αποτύπωσαν με λεπτομέρεια τους κρατήρες και τις «θάλασσες» της Σελήνης, αλλά και την ατμοσφαιρική διάθλαση που της χάρισε χρυσές και πορφυρές αποχρώσεις.

Η επόμενη φθινοπωρινή πανσέληνος, γνωστή ως «Σελήνη του Θερισμού», αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στις αρχές Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σεληνιακό ημερολόγιο του 2025.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Ναύπλιο / Φωτογραφία: EPA
Η Πανσέληνος του Αυγούστου στην Αθήνα / Φωτογραφία: EPA
Η Πανσέληνος του Αυγούστου στην Ισπανία / Φωτογραφία: EPA
Η Πανσέληνος στον Πύργο του Άιφελ
Η Πανσέληνος στη Ρώμη
Η Πανσέληνος στο Ιράκ
Η Πανσέληνος στο Μανχάταν
Η Πανσέληνος στην Τουρκία

