ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός-ορόσημο για την Ελευθερία των του Τύπου της ΕΕ

Η νομοθεσία θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός-ορόσημο για την Ελευθερία των του Τύπου της ΕΕ Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Ο νέος Κανονισμός για την Ελευθερία των Μέσων (European Media Freedom Act – EMFA) τέθηκε την Παρασκευή σε ισχύ, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση λογισμικού παρακολούθησης κατά δημοσιογράφων (επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση και για λόγους εθνικής ασφάλειας), ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων, διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση και μεγαλύτερη προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Επίσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεώνονται να μην διαγράφουν ή περιορίζουν αυθαίρετα περιεχόμενο από ανεξάρτητα μέσα.

«Με την εφαρμογή του EMFA, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης αποκτούν άνευ προηγουμένου εγγυήσεις, και οι πολίτες μπορούν να εμπιστεύονται ότι η ενημέρωση βασίζεται σε γεγονότα και όχι σε πολιτικές ή επιχειρηματικές σκοπιμότητες», δήλωσε ο Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου Μάικλ ΜακΓκραθ.

Η πρόταση της Κομισιόν εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024. Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Σαμπίνε Φέγεεν τόνισε ότι «η πραγματική αξία του κανονισμού θα κριθεί στην πράξη» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να τον εφαρμόσουν «πλήρως και πιστά».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, Νέλα Ριλ (Πράσινοι/EFA), χαρακτήρισε τον EMFA «ορόσημο για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσιογραφικής εργασίας», προειδοποιώντας ωστόσο για την υποχώρηση της ελευθερίας του Τύπου σε ορισμένες χώρες.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων, ενώ ο EMFA αποτελεί τον πρώτο κανονισμό της ΕΕ που αφορά άμεσα τον Τύπο.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Διεθνή / Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι μεταφέρουν ευχές και λίστες δώρων από την πόλη Σαντ Νικολάους στη Γερμανία έως το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, περνώντας από τρεις χώρες
LIFO NEWSROOM
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Διεθνή / Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Διεθνή / Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Το έργο, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο
LIFO NEWSROOM
Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Διεθνή / Ένας πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ενώ στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ
LIFO NEWSROOM
Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Διεθνή / Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Ο Αυστραλός ηθοποιός μιλά για την αποκάλυψη ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης της ασθένειας, και πώς αυτή η γνώση επηρέασε τις επιλογές του
LIFO NEWSROOM
Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
 
 