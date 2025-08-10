ΔΙΕΘΝΗ
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη

Φωτ: Getty Images
Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα θεαματικών ληστειών, με στόχο πανάκριβες τσάντες πολυτελείας, οι οποίες φαίνεται να έχουν γίνει πιο ελκυστικός στόχος για τις οργανωμένες συμμορίες απ’ ό,τι τα κοσμήματα ή τα μετρητά.

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη.

Η τάση αυτή ενισχύθηκε από ρεκόρ τιμών στις δημοπρασίες, με τρανταχτό παράδειγμα τη Hermès Birkin της τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν πουλήθηκε φέτος έναντι 8,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ειδικούς, η δευτερογενής αγορά ανθεί και οι τσάντες είναι ιδιαίτερα εύκολο να διατεθούν ξανά.

Παρίσι: Ληστείες εκατομμυρίων σε μάρκες πολυτελείας

Τον περασμένο μήνα, το σόουρουμ της Houlux, εταιρείας μεταπώλησης πολυτελών τσαντών κατόπιν ραντεβού, έγινε στόχος διαρρηκτών που σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι 4ου ορόφου και μέσα σε 20 λεπτά άρπαξαν περισσότερες από 100 τσάντες Hermès, Dior, Louis Vuitton και Chanel, αξίας περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Λίγες μέρες αργότερα, τα γραφεία της Louis Vuitton στο κέντρο του Παρισιού παραβιάστηκαν από δύο κουκουλοφόρους που διέρρηξαν εσωτερική πόρτα και αφαίρεσαν τσάντες αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τον Μάιο, κατάστημα Louis Vuitton στη λεωφόρο Σεν Ζερμέν έγινε στόχος εμβολισμού με αυτοκίνητο, με τους δράστες να αδειάζουν τα ράφια σε ελάχιστα λεπτά. Ήταν η τρίτη τέτοια επίθεση σε διάστημα εννέα μηνών.

Το 2024, σπίτι influencer που ειδικευόταν στις πολυτελείς τσάντες και πόζαρε με αυτές σε σημεία του Παρισιού, διαρρήχθηκε και από αυτό αφαιρέθηκαν τσάντες αξίας 20.000-30.000 ευρώ.

Γιατί οι τσάντες είναι ο νέος «χρυσός»

Ο επικεφαλής του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας Παρισιού, Πασκάλ Καρό, εξηγεί ότι οι συμμορίες που δεν έχουν στραφεί στο κυβερνοέγκλημα αναζητούν πλέον απτά αντικείμενα υψηλής αξίας. Οι τράπεζες είναι θωρακισμένες, τα μετρητά σπανίζουν και τα κοσμήματα είναι δύσκολο να μεταπωληθούν, καθώς είναι μοναδικά και συχνά αναγνωρίσιμα.

Αντίθετα, οι τσάντες πολυτελείας μεταπωλούνται εύκολα μέσω διαδικτυακών αγορών ή στο εξωτερικό, χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν όπως τα ρολόγια ή τα κοσμήματα. «Η μόδα για πολυτελείς τσάντες έχει εξαπλωθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πριν 40 χρόνια ήταν περιθωριακό φαινόμενο, τώρα είναι παντού», σημειώνει.

Διεθνής και διαχρονική τάση

Η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται στη Γαλλία. «Μια κλασική Chanel που κόστιζε 5.000 ευρώ πριν πέντε χρόνια τώρα κοστίζει 10.000. Αυτό ανεβάζει και τις τιμές στη δευτερογενή αγορά, με ζήτηση από το Πεκίνο έως το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη», λέει ο ειδικός του εφετείου Παρισιού, Ζερόμ Λαλάντ.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι πριν δύο δεκαετίες, οι τσάντες κλέβονταν για τα περιεχόμενά τους, ενώ σήμερα, ο στόχος είναι η ίδια η τσάντα.

Τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2025 δείχνουν γενική πτώση εγκληματικότητας στο Παρίσι, με τις ένοπλες ληστείες να έχουν μειωθεί κατά 9%, οι διαρρήξεις κατά 15% και οι κλοπές οχημάτων κατά 14%. Ωστόσο, οι εντυπωσιακές ληστείες τσαντών τραβούν την προσοχή λόγω των υψηλών ποσών και του θεάματος, συχνά με βίντεο αυτοπτών μαρτύρων να κυκλοφορούν στα social media.

Με πληροφορίες από Guardian

