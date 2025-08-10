ΔΙΕΘΝΗ
Ο Νετανιάχου απορρίπτει ως «ντροπιαστικά» τα ευρωπαϊκά σχέδια αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουμε εθνικά για χάρη ενός καλού τίτλου σε εφημερίδα»

Φωτ: EPA, αρχείου
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε με δηκτικούς τόνους τα σχέδια ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπιαστικά».

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον Καναδά, έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε αναγνώριση, ενώ η Νορβηγία, η Ισπανία και η Ιρλανδία έκαναν το βήμα αυτό το 2024. Ο Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου, επέμεινε στο αμφιλεγόμενο σχέδιό του για πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και υποστήριξε ότι «η πλειονότητα της εβραϊκής κοινής γνώμης είναι κατά της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, γιατί ξέρει ότι δεν θα φέρει ειρήνη, αλλά πόλεμο».

«Το να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες και την Αυστραλία να μπαίνουν σε αυτή την τρύπα του λαγού είναι απογοητευτικό, και στην πραγματικότητα ντροπιαστικό», είπε, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουμε εθνικά για χάρη ενός καλού τίτλου σε εφημερίδα». Αν και στην Αυστραλία υπάρχει σχετική συζήτηση, η χώρα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη σαφή πρόθεση.

Το πιο πρόσφατο σχέδιο αναγνώρισης, υπό τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονται κατά του σχεδίου, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να υποστηρίζει ότι η κίνηση της Γαλλίας διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αναφερόμενος στους Παλαιστινίους, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Αν θέλουν να ζήσουν εδώ δίπλα μας, πρέπει να σταματήσουν να επιδιώκουν την καταστροφή μας. Το να τους δώσουμε ένα ανεξάρτητο κράτος με όλα τα προνόμια, είναι σαν να προσκαλούμε έναν μελλοντικό και βέβαιο πόλεμο».

Η διεθνής κοινότητα ασκεί ολοένα και πιο έντονη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα, με τον αποκλεισμό να προκαλεί εκτεταμένη πείνα και να περιορίζει σοβαρά την είσοδο τροφίμων και ιατρικών προμηθειών. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε πρόσφατα ότι η πείνα, ο εκτοπισμός και οι μαζικές δολοφονίες στη Γάζα «μοιάζουν πολύ με γενοκτονία».

Πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η Σουηδία, είχαν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν από τον τρέχοντα πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε το 2023 μετά από αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.000 άτομα και δεκάδες κρατήθηκαν όμηροι, ορισμένοι εκ των οποίων παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Politico 

