ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ένας πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ενώ στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του Facebook Twitter
Ο Μικ Τζάκερ και ο Μικ Τέιλορ σε συναυλία των Rolling Stones το 1973 / Φωτ: Getty Images
0

Μια κιθάρα Gibson Les Paul του 1959, που έχει συνδεθεί με θρυλικές στιγμές στην ιστορία της ροκ, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρώην κιθαρίστα των Rolling Stones, Μικ Τέιλορ, και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (Met).

Το όργανο δωρήθηκε πρόσφατα στο μουσείο από τον Ντιρκ Ζιφ, δισεκατομμυριούχο επενδυτή και συλλέκτη κιθάρων, στο πλαίσιο μιας «ιστορικής προσφοράς» που περιλαμβάνει περισσότερες από 500 κιθάρες της «χρυσής εποχής» της αμερικανικής οργανοποιίας. Όταν το Met ανακοίνωσε τη δωρεά τον Μάιο, ο Τέιλορ αναγνώρισε, όπως λέει, το χαρακτηριστικό «starburst» φινίρισμα της κιθάρας, που θυμόταν τελευταία φορά το 1971, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ «Exile on Main St.» στη βίλα που είχε νοικιάσει ο Κιθ Ρίτσαρντς στη νότια Γαλλία.

Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του Facebook Twitter
Ο Keith Richards στη σκηνή το 1965 με την κιθάρα που κλάπηκε το 1972 / Φωτ: Getty Images

Το χάος των ηχογραφήσεων εκείνης της περιόδου, με συνεδρίες που διαρκούσαν μέρες υπό την παρουσία ναρκωτικών,  είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν αρκετά όργανα, θεωρούμενα κλεμμένα. Σύμφωνα με τον Τέιλορ, η κιθάρα αυτή είναι ανάμεσά τους και επανεμφανίστηκε έπειτα από δεκαετίες.Το μουσείο, ωστόσο, δηλώνει ότι τα έγγραφα προέλευσης δεν δείχνουν να υπήρξε ποτέ ιδιοκτησία του Τέιλορ. «Αυτή η κιθάρα έχει μακρά και καλά τεκμηριωμένη ιστορία ιδιοκτησίας», ανέφερε η εκπρόσωπος του Met, Αν Μπέιλις.

Η σύντροφος και μάνατζερ του Τέιλορ, Μάρλις Ντάμινγκ, ζήτησε το όργανο να διατεθεί για επιθεώρηση. «Ένας ανεξάρτητος ειδικός θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την προέλευσή του, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση», δήλωσε στο Associated Press.

Η πλούσια ιστορία της κιθάρας «Keithburst»

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ο οποίος την έπαιξε στην πρώτη εμφάνιση των Rolling Stones στο The Ed Sullivan Show το 1964, μια στιγμή που, σύμφωνα με το Met, ενίσχυσε κατακόρυφα το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ. Ο Τέιλορ ισχυρίζεται ότι την έλαβε ως δώρο από τον Ρίτσαρντς το 1967, δύο χρόνια πριν μπει στους Rolling Stones ως αντικαταστάτης του Μπράιαν Τζόουνς, ο οποίος πέθανε το 1969.

Ο Τέιλορ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1974, αλλά επέστρεψε για την επετειακή περιοδεία των 50 χρόνων το 2012–2013. Ο πρώην μάνατζερ και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του, Τζεφ Άλεν, δήλωσε ότι ο κιθαρίστας τού είχε πει πως το σόλο στο κομμάτι Can’t You Hear Me Knocking ηχογραφήθηκε με την Les Paul που αργότερα κλάπηκε.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Met, η κιθάρα παρέμεινε στην κατοχή του Ρίτσαρντς μέχρι το 1971, όταν την απέκτησε ο παραγωγός και μάνατζερ Έιντριαν Μίλερ, που πέθανε το 2006. Έκτοτε άλλαξε πολλές φορές χέρια και εμφανίστηκε δύο φορές δημόσια: βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s το 2004, χωρίς να πωληθεί, και αγοράστηκε από τον Ζιφ το 2016. Ο Ζιφ την είχε ήδη δανείσει στο Met το 2019, για την έκθεση «Play it Loud: Instruments of Rock & Roll».

Παραμένει άγνωστο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Το μουσείο, που σκοπεύει να ανοίξει νέα πτέρυγα αφιερωμένη στη συλλογή αμερικανικών κιθαρών, δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καμία επίσημη επικοινωνία από τον Τέιλορ ή τους εκπροσώπους του.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Διεθνή / Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Ο Αυστραλός ηθοποιός μιλά για την αποκάλυψη ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης της ασθένειας, και πώς αυτή η γνώση επηρέασε τις επιλογές του
LIFO NEWSROOM
Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Διεθνή / Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το UCLA 1 δισ. δολάρια, μετά το «πάγωμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων
LIFO NEWSROOM
«Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Διεθνή / «Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Η εταιρεία παρουσίασε δημοσίως μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ωστόσο αποκαλυπτική έρευνα των New York Times απέδειξε πως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που την εμπλέκουν
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Διεθνή / Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Το νομοσχέδιο, που αντανακλά τη δεξιά στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμους μετανάστες να περιμένουν δύο χρόνια προτού υποβάλουν αίτηση για επανένωση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους
LIFO NEWSROOM
Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Διεθνή / Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Η νυν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, προτείνεται για τη θέση της αναπληρώτριας μόνιμης αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη
LIFO NEWSROOM
 
 