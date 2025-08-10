ΔΙΕΘΝΗ

Ευρώπη και Κίεβο απορρίπτουν το σχέδιο Πούτιν – Παρουσιάζουν δικό τους «οδικό χάρτη» για ειρήνη στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή ανακοίνωση, τόνισαν ότι «ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία»

Φωτ.: EPA
Κοινό μέτωπο απέναντι στην πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν, που συνδέει την κατάπαυση του πυρός με παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, σχηματίζουν Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες, προτείνοντας τη δική τους διπλωματική λύση ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και το Κίεβο παρουσίασαν στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έναν «οδικό χάρτη» που προβλέπει κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση και αποκλείει παραχωρήσεις χωρίς αμοιβαίο χαρακτήρα. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ρωσικό σχέδιο, που απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων και τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Κριμαίας από τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη για να λήξει ο πόλεμος», ενώ προχώρησε σε σειρά τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων Μακρόν, Στάρμερ, Μελόνι και Μερτς, ζητώντας στήριξη και ενιαία απάντηση στο ρωσικό σχέδιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή ανακοίνωση, τόνισαν ότι «ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία» και επανέλαβαν την αρχή ότι «τα διεθνή σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας». Παράλληλα, εξέφρασαν στήριξη στην αμερικανική προσπάθεια για τερματισμό της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι η λύση απαιτεί συνδυασμό ενεργής διπλωματίας, στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και πίεσης στη Μόσχα.

Την ώρα που ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκλησης Ζελένσκι στην Αλάσκα, αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι συζητείται πρόταση παραχώρησης του Ντονμπάς και της Κριμαίας στη Ρωσία – σενάριο που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.


 

