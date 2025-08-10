Λύθηκε το μυστήριο του μαζικού θανάτου 5 δισεκατομμυρίων αστεριών της θάλασσας

Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία ερευνών, Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν την αιτία που προκάλεσε τον μαζικό θάνατο άνω των 5 δισεκατομμυρίων αστεριών της θάλασσας (sea stars) στις ακτές του Ειρηνικού, από το Μεξικό έως την Αλάσκα.

Ο «ένοχος» είναι ένα στέλεχος του βακτηρίου Vibrio pectenicida, γνωστό και για μολύνσεις σε οστρακοειδή, το οποίο ευθύνεται για την εκδήλωση της ασθένειας “sea star wasting disease” που ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η ασθένεια προκαλεί την εμφάνιση πληγών στα πλοκάμια των αστεριών, τα οποία τελικά αποκολλώνται, οδηγώντας στον θάνατό τους. Το πιο πληγμένο είδος είναι το ηλιακό αστέρι (sunflower sea star), του οποίου ο πληθυσμός μειώθηκε κατά περίπου 90% στα πρώτα πέντε χρόνια της επιδημίας.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Ecology and Evolution, εντόπισε το βακτήριο στο κοελομικό υγρό των ζωντανών αστεριών, μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών και λανθασμένων υποθέσεων ότι υπεύθυνος ήταν κάποιος ιός.

Η εξαφάνιση των αστεριών είχε αλυσιδωτές συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Χωρίς τους φυσικούς θηρευτές τους, οι πληθυσμοί των αχινών αυξήθηκαν δραματικά, καταστρέφοντας περίπου το 95% των δασών φυκιών στη Βόρεια Καλιφόρνια — οικοσυστήματα που θεωρούνται τα «τροπικά δάση του ωκεανού».

Οι επιστήμονες ελπίζουν πως, γνωρίζοντας πλέον την αιτία, θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε δράσεις διάσωσης: εξέταση ανθεκτικών πληθυσμών, εκτροφή σε αιχμαλωσία και πιθανή χρήση προβιοτικών για ενίσχυση της ανοσίας. Στόχος είναι η αποκατάσταση των πληθυσμών των αστεριών και, κατ’ επέκταση, των πολύτιμων δασών φυκιών του Ειρηνικού.

Με πληροφορίες από Associated Press

