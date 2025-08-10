ΔΙΕΘΝΗ

Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η κυβέρνηση της Κολομβίας ετοιμάζεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το ισχυρότερο καρτέλ κοκαΐνης της χώρας, καθώς ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο επιδιώκει να επιτύχει συμφωνίες ειρήνης με τις παράνομες ένοπλες οργανώσεις πριν από τη λήξη της θητείας του τον Αύγουστο του 2026.

Οι συνομιλίες με την οργάνωση «Κλαν ντελ Γκόλφο» (Gulf Clan) – γνωστή και ως Αυτοάμυνες Γκαϊτανίστας – θα πραγματοποιηθούν εκτός Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε ο Πέτρο σε ομιλία του κοντά στις ακτές της Καραϊβικής. Το καρτέλ διαθέτει χιλιάδες ένοπλους μαχητές, κυρίως στην περιοχή των συνόρων με τον Παναμά, και χρηματοδοτείται από την εμπορία κοκαΐνης, την παράνομη εξόρυξη χρυσού και την εκβίαση.

Η δράση του επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με συγκρούσεις για τον έλεγχο εδαφών τόσο στις ακτές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού όσο και σε περιοχές των Άνδεων.

Από την ανάληψη της προεδρίας το 2022, ο Πέτρο έχει υιοθετήσει τη στρατηγική της «ολικής ειρήνης» (paz total), διαπραγματευόμενος με ένοπλες ομάδες που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις της υπαίθρου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές αποστρατεύσεις.

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Bloomberg


 

