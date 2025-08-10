ΔΙΕΘΝΗ
Γηραιότερος και από τη γη ο μετεωρίτης που έπεσε σε σπίτι στη Τζόρτζια

Τμήματά του θα εκτεθούν σε μουσείο

Ένας μετεωρίτης που κατέπεσε τον Ιούνιο σε κατοικία στο ΜακΝτόνα της Τζόρτζια, προκαλώντας ζημιές, αποδείχθηκε ότι σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια – παλαιότερος ακόμη και από τη Γη, η ηλικία της οποίας εκτιμάται στα 4,543 δισ. χρόνια.

Στις 26 Ιουνίου, κάτοικοι στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ είδαν μια φωτεινή σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό, πριν κομμάτια του μετεωρίτη χτυπήσουν τη σκεπή του σπιτιού, ανοίγοντας τρύπα μεγέθους μπάλας γκολφ και αφήνοντας βαθούλωμα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τον γεωλόγο Σκοτ Χάρις, η ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για κοινό χονδρίτη χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα, προερχόμενο από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Το δείγμα, πιθανότατα θραύσμα μεγαλύτερου αστεροειδούς που καταστράφηκε πριν 470 εκατ. χρόνια, ονομάστηκε «McDonough» και είναι ο 27ος μετεωρίτης που εντοπίζεται στην Τζόρτζια.

Τμήματά του θα εκτεθούν στο Μουσείο Επιστημών Tellus στην πόλη Κάρτερσβιλ.

