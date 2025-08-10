ΔΙΕΘΝΗ
Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο και την ΕΕ, καθώς αφορά άμεσα την ασφάλεια τόσο της ίδιας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης.

«Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα.

Η Κάλας επανέλαβε ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία» και προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη και αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνιόταν να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο: «Αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία είναι αποφάσεις κατά της ειρήνης. Δεν θα φέρουν τίποτα και δεν θα λειτουργήσουν ποτέ», τόνισε.

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την ειρήνη στην Ουκρανία

Την Κυριακή, Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Όλαφ Μερτς, ο Ντόναλντ Τουσκ, ο Κιρ Στάρμερ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αλεξάντερ Στουμ εξέδωσαν κοινή δήλωση ότι «ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία» και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», προσθέτοντας πως η τρέχουσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ρωσική πρόταση, η Μόσχα προτείνει την παραχώρηση των ουκρανικών περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με αντάλλαγμα την πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρονται να απάντησαν με δικό τους αντιπρόταση, η οποία παρουσιάστηκε το Σάββατο σε κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, και ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε επόμενο βήμα.

Με πληροφορίες από Euronews

