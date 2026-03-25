Γιατί ο Νετανιάχου ελπίζει ότι η καταστροφή του Ιράν θα αναβαθμίσει την εικόνα του;

Μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες πολέμου, οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο Ισραήλ και έχουν τραυματίσει πολλούς άλλους, περιλαμβανομένων περίπου 200 ατόμων σε επιθέσεις κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στα νότια της χώρας.

Ωστόσο, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων, η δημόσια υποστήριξη για τον πόλεμο με το Ιράν παραμένει ισχυρή.

Η πλειονότητα των Ισραηλινών στηρίζει την απόφαση να ξεκινήσει η σύγκρουση, με έρευνες του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ να δείχνουν ποσοστά πάνω από 90%.

Πολλοί επιθυμούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίσουν τις επιδρομές μέχρι να καταρρεύσει η ιρανική κυβέρνηση. Αντίθετα, η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζει ανησυχίες για έναν «πόλεμο επιλογής», με εντεινόμενη κριτική ακόμη και από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η στρατηγική και οι πολιτικές επιδιώξεις του Νετανιάχου

Η στήριξη του πολέμου στο Ισραήλ, οδήγησε σε έντονη συζήτηση για τα κίνητρα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγές κοντά στον Νετανιάχου επισημαίνουν ότι η επιχείρηση στο Ιράν θεωρήθηκε στρατηγική κίνηση για την αποκατάσταση της πολιτικής του εικόνας, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης μακροχρόνιες κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία και παραβίαση εμπιστοσύνης, γεγονός που καθιστά την επιτυχία στον πόλεμο κρίσιμη για την πολιτική του επιβίωση.

Η προσέγγιση του Νετανιάχου συνδυάζει στρατιωτικές δράσεις με την ελπίδα να ενισχύσει την εκλογική του βάση, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης δεν αυξήθηκε σημαντικά μετά τις επιθέσεις, παραμένοντας κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.

Παράλληλα, η προσοχή της κοινής γνώμης έχει αποσπαστεί από την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τις συνεχείς επιθέσεις στη Δυτική Όχθη.







Διεθνείς ανησυχίες και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι

Η εκστρατεία κατά του Ιράν, έχει επίσης εγείρει ερωτήματα για τη διεθνή στήριξη του Ισραήλ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν η σύγκρουση προκαλέσει ζημιές στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, οποιοδήποτε στρατιωτικό επίτευγμα μπορεί να αποδειχθεί βραχυχρόνιο.

Η διατήρηση της ισχύος του Νετανιάχου εξαρτάται από τη διατήρηση αυτής της συμμαχίας, ενώ οι πολιτικοί αντίπαλοι προειδοποιούν ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για προσωπικά πολιτικά οφέλη, ενδεχομένως εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στο Ιράν και οι επιθέσεις σε αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αύξηση των τιμών ενέργειας και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή του Κόλπου, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει κρίσιμη.

Με πληροφορίες από Guardian