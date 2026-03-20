Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου: Έπεσε στα $106 το βαρέλι από 120

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν

Η αλλαγή αυτή έρχεται μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια. Παράλληλα, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management, την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

Κουβέιτ: Φωτιές σε διυλιστήριο δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου

Στο μεταξύ, φωτιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του εμιράτου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα αλ Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, που προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του» και το κλείσιμο κάποιων, ανέφερε το πρακτορείο.

«H τιμή πετρελαίου ίσως ξεπεράσει τα $180 το βαρέλι στα τέλη Απριλίου»

Από την πλευρά τους, παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν στις 18 Μαρτίου, που προκάλεσε αντίποινα της Τεχεράνης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, ώθησε περαιτέρω τις τιμές πάνω από τα 108 δολάρια.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι υπάρχει περιθώριο για πολύ μεγαλύτερη άνοδο, ειδικά αν τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου σε καιρό ειρήνης, συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά και να διέρχονται ελάχιστα, ή και μηδαμινά πλοία.

Το βασικό ερώτημα είναι πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι τιμές. «Τα πετρέλαια αναφοράς της Μέσης Ανατολής, όπως του Ομάν και του Ντουμπάι, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 150 δολάρια, οπότε τα 200 είναι πλέον ορατά», δήλωσε η αναλύτρια αγοράς ενέργειας, Vandana Hari.

Όπως εξηγεί, η πορεία των τιμών εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πόσο θα διαρκέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ The Economist: Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει και εξοργίζει τον Ντόναλντ Τραμπ