Νετανιάχου: «Είναι καιρός οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν στον πόλεμο με το Ιράν»

Στην πόλη Αράντ, που επλήγη από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, βρέθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «θαύμα» καθώς - όπως ανέφερε - δεν υπήρξαν νεκροί, παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης.

«Εδώ συνέβη ένα θαύμα: κανείς δεν έχασε τη ζωή του. Όμως δεν θέλουμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε ένα θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο από τις επιθέσεις του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον πλανήτη», τονίζοντας πως στόχος είναι η δολοφονία πολιτών. Αναφέρθηκε μάλιστα και σε πρόσφατες επιθέσεις κοντά σε ιερούς χώρους στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας ότι «χάρη σε ένα θαύμα δεν υπήρξαν θύματα», παρά το γεγονός ότι επλήγησαν περιοχές δίπλα στο Δυτικό Τείχος, τον Ναό του Παναγίου Τάφου και το Τζαμί Αλ-Άκσα.

Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να πλήξει στόχους σε μεγάλη απόσταση, κάνοντας λόγο για εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου έως το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά και για απειλές προς την Ευρώπη.

«Έχουν ήδη ανοίξει πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος. Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να εκβιάσει τη διεθνή κοινότητα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

March 22, 2026

Ο Νετανιάχου κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ευθυγραμμιστεί με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν. «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εργάζονται για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Είναι καιρός και άλλοι ηγέτες να συμμετάσχουν», τόνισε, στηρίζοντας παράλληλα το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για κοινή διεθνή δράση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο νότιο Ισραήλ, που προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Πλήγματα του Ιράν σε δύο πόλεις στο νότιο Ισραήλ

Πλήγματα βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν τραυμάτισαν τουλάχιστον 100 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο, πλήττοντας τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, αφού τα συστήματα αεράμυνας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τουλάχιστον δύο βλήματα.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα αγόρι 12 ετών και ένα κορίτσι πέντε ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 13 μετέδωσε αρχικές πληροφορίες για πιθανούς νεκρούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ντιμόνα, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος που υπέστη σοβαρά τραύματα από θραύσματα.

Στην Αράντ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 68 άτομα, εκ των οποίων 10 σοβαρά και 14 με μέτρια τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Στο νοσοκομείο Σορόκα της Μπερ Σεβά κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μαζικών απωλειών, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας Magen David Adom δήλωσε ότι εκτιμάται πως άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε κατεστραμμένα κτίρια στην Αράντ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «γεγονός τεράστιας κλίμακας» και εκφράζοντας ανησυχία για αγνοούμενους.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτούργησαν, αλλά δεν αναχαίτισαν τον πύραυλο»

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένας από τους πυραύλους – ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε συμβατική κεφαλή βάρους αρκετών εκατοντάδων κιλών – έπεσε ανάμεσα σε κτίρια κατοικιών, προκαλώντας δομικές ζημιές και πυρκαγιές σε γειτονικά ακίνητα.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την αποτυχία αναχαίτισης του πυραύλου που έπληξε την Αράντ, ενώ παράλληλη έρευνα διεξάγεται από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτούργησαν, αλλά δεν αναχαίτισαν τον πύραυλο. Θα διερευνήσουμε το περιστατικό και θα αντλήσουμε συμπεράσματα. Δεν πρόκειται για κάποιον ιδιαίτερο ή άγνωστο τύπο πυρομαχικού», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους κατοίκους της Αράντ και της Ντιμόνα». Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα κτίριο κατέρρευσε μερικώς με ανθρώπους μέσα, ενώ άλλο τυλίχθηκε στις φλόγες, εντείνοντας τους φόβους για αύξηση των θυμάτων.

«Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε λόγο για ένα «πολύ δύσκολο βράδυ» και δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα με αποφασιστικότητα».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος υποστήριξαν ότι τα πλήγματα στη Ντιμόνα αποτελούν απάντηση σε φερόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Μπουσέρ και τη Νατάνζ - κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

«Ο εχθρός έλαβε για ακόμη μία φορά ένα μάθημα», ανέφερε το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, σε δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. «Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τουλάχιστον 100 τραυματίες από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο νότιο Ισραήλ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιρανικό πλήγμα κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ – Τουλάχιστον 47 τραυματίες