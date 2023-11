Γάζα: Χτυπήθηκε κονβόι ασθενοφόρων

Για δεκάδες νεκρούς ή τραυματίες κάνει λόγο η παλαιστινιακή πλευρά κατηγορώντας το Ισραήλ ότι στόχευσε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς δήλωσε ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε επίθεση σε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων που μετέφερε βαριά τραυματίες στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Ασράφ Αλ-Κούντρα, νωρίτερα ανακοίνωσε ότι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα Παλαιστίνιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έπρεπε να μεταφερθούν επειγόντως, για θεραπεία στην Αίγυπτο από την πόλη της Γάζας και από το βορρά στο νότο, ανέφερε το Reuters.

Μέχρι στιγμής η ισραηλινή πλευρά δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες της παλαιστινιακής πλευράς.

#BREAKING| PRC: At precisely 16:30, Israeli occupying forces launched an airstrike on Rashid Street in the western part of #Gaza, their target was a group of ambulance vehicles returning from a mission to transport injured individuals to the Rafah border, which included an… pic.twitter.com/1N5dxWZpwN