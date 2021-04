Η Busch Beer αναζητά έναν σκύλο που θα εργαστεί ως «Chief Tasting Officer», κοινώς δοκιμαστής, για τη νέα μπίρα Dog Brew που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Η θέση συνοδεύεται από μισθό 20.000 δολαρίων, κτηνιατρική περίθαλψη και δωρεάν προμήθειες της Dog Brew.

Στο διαφημιστικό βίντεο, ένας «άνθρωπος της Busch» φαίνεται να παίρνει συνέντευξη για την συγκεκριμένη θέση με τον υποψήφιο σκύλο να αποκαλύπτεται στο τέλος:

Εκτός από το να δοκιμάζει τις καινούργιες γεύσεις, ο σκύλος που θα επιλεγεί, θα γίνει επίσης ambassador του προϊόντος. Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να δηλώσουν τους σκύλους τους μπορούν να δημοσιεύσουν στα social media μια φωτογραφία από το κατοικίδιό τους με το hashtag #BuschCTOcontest.

«Προκειμένου να πάρει τη δουλειά, ο σκύλος σας χρειάζεται να έχει εκλεπτυσμένο ουρανίσκο, μοναδική όσφρηση και να είναι "πολύ καλό" αγόρι ή κορίτσι», αναφέρει η εταιρία.

Barley is a pawfessional Busch Dog Brew drinker. She can sit and stay and loves to pose for pictures. She is very cooperative and will do anything for a treat! #buschCTOcontest pic.twitter.com/eTtLDxjQBb — Brady Dreamer (@brady9dream) April 13, 2021

Member of the #buschpups crew since day 1. Set a CL down for an April Fools' Day prank and Ada whined until I brought out the Dog Brew. No better taste-tester out there. #BuschCTOcontest pic.twitter.com/pzziBbnr3N — Matt (@CappareIIi) April 13, 2021

Meet Leroy. His qualifications include: being adorable, being the best boy, and enjoying the finer things in life. #buschCTOcontest pic.twitter.com/sfCnAH88vz — Zach Tobin (@Ztobin22) April 13, 2021

Η Busch κυκλοφόρησε την μπίρα για σκύλους τον περασμένο Αύγουστο και το προϊόν έγινε sold out από την πρώτη μέρα.

«Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με μια Busch με ένα φίλο, οπότε με τόσους ιδιοκτήτες κατοικιδίων, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια μπίρα που θα δώσει στους φανς μας την ευκαιρία να απολαύσουν μια Busch με τον καλύτερο φίλο τους», διαφήμιζε τότε η εταιρία.

Introducing The Nectar Of The DOGS!#BuschDogBrew is bone broth full of dog-friendly flavors and nutrients. Go to the link in our bio to grab a pack for your favorite drinking buddy 🐶! pic.twitter.com/tWA20ys8at — Busch Beer (@BuschBeer) August 26, 2020

Η εταιρία δώρισε ένα δολάριο για κάθε τετράδα που πουλήθηκε, συνολικά περίπου 50.000 δολάρια, στην Best Friends Animal Society, ενώ παλαιότερα είχε δωρίσει 25.000 δολάρια στην Midwest Animal Rescue & Services και πρόσφερε προμήθειες τριών μηνών σε όσους φιλοξενούσαν ή υιοθετούσαν έναν σκύλο στην αρχή της πανδημίας.