Επιτυχημένη εκτόξευση του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1

Στη δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Miura-1 προχώρησε σήμερα η αεροδιαστημική εταιρεία της Ισπανίας PLD Space από τη βάση της Ουέλβα.

Μάλιστα, η εκτόξευση στέφθηκε με επιτυχία ύστερα από δύο προηγούμενες απόπειρες που είχαν ματαιωθεί την τελευταία στιγμή. Ο ισπανικός επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος Miura-1, που πήρε το όνομα του από τη διάσημη ράτσα ταύρων Μιούρα, έχει ύψος όσο ένα τριώροφο κτίριο και μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 100 κιλών.

Την ώρα της επιτυχημένης δοκιμαστικής εκτόξευσης, ενθουσιασμός επικράτησε στο κέντρο ελέγχου της PLD Space, όπως αποτύπωσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, με τους υπευθύνους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.

Η σημερινή εκτόξευση ήταν η πρώτη από τις δύο υποτροχιακές αποστολές που έχει προγραμματίσει η Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, το μεγάλο στοίχημα για την PLD Space είναι η ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου πυραύλου, του Miura-5, που θα μπορεί να μεταφέρει δορυφόρους. Η παρθενική αποστολή του Miura-5 αναμένεται το 2025.

