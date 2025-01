Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: «Σοκαρισμένος» δηλώνει ο Ουίλιαμ για τον θάνατο του γιου της νταντάς του

Στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την απώλεια του γιου της νταντάς του στη Νέα Ορλεάνη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια της Αλεξάντρα Πέτιφερ.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Κέιτ είναι «σοκαρισμένοι και λυπημένοι» από τον θάνατο του Έντουαρντ Πέτιφερ.

Όπως δήλωσε: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας παραμένουν με την οικογένεια Πέτιφερ και όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που έχουν τραγικά επηρεαστεί από αυτή τη φρικτή επίθεση».

Prince William says he and Catherine "shocked and saddened" by death of his ex-nanny's stepson Edward Pettifer in New Orleans attack https://t.co/zlkJ6pC1cK