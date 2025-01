Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Βρέθηκαν ύποπτοι μηχανισμοί στην περιοχή - Νεαρής ηλικίας τα θύματα

Ύποπτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή που εκτυλίχθηκε η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν ύποπτοι μηχανισμοί τόσο μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης, όσο και σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Bourbon Street, μεταδίδει το BBC.

O 42χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού είχε τοποθετήσει μία σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο πίσω μέρος του λευκού οχήματος με το οποίο παρέσυρε και σκότωσε 15 ανθρώπους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Τα θύματά του είναι νεαρής ηλικίας, στην πλειονότητά τους, δήλωσε το FBI, που ερευνά την επίθεση ως «τρομοκρατική πράξη».

Το γεγονός πως εντοπίστηκαν ύποπτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή κάνει την αστυνομία να πιστεύει πως είναι πιθανό ο δράστης να είχε συνεργούς.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης ένα μακρύ όπλο με «κατασταλτικό μηχανισμό», που λειτουργούσε ως σιγαστήρας, στο φορτηγάκι του Τζαμπάρ.

Όσα από τα θύματα της φονικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη έχουν αναγνωρισθεί είναι νεαρής ηλικίας, λένε οι αρχές.

Ένας από τους άντρες που σκοτώθηκαν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το τμήμα στίβου του κολεγίου του ως Μάρτιν "Τάιγκερ" Μπεχ, ήταν γνωστός Αμερικανός ποδοσφαιριστής κολεγίου. Ο αδερφός του έγραψε στο X: «Σε αγαπώ πάντα αδερφέ! Με ενέπνευσες κάθε μέρα, τώρα μπορείς να είσαι μαζί μου κάθε στιγμή. Έχω την οικογένεια, μην ανησυχείς. Αυτό είναι για εμάς».

Love you always brother ! You inspired me everyday now you get to be with me in every moment. I got this family T, don’t worry. This is for us ❤️ https://t.co/8sSFf564Mb