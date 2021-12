Το περιοδικό Time ανακήρυξε τον CEO της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, ως το πρόσωπο της χρονιάς.

Το 2021 αναμφίβολα ήταν η χρονιά του Έλον Μασκ εντός αλλά και εκτός Γης, καθώς ο ισχυρός άνδρας δεν είναι μόνο ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αλλά και εκείνος που «δημιουργεί την αλλαγή.»

«Το Πρόσωπο της Χρονιάς είναι δείκτης επιρροής και λίγα άτομα είχαν μεγαλύτερη επιρροή από τον Μασκ στη ζωή στη Γη, και ενδεχομένως στη ζωή έξω από τη Γη», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ. «Το 2021, ο Μασκ αναδείχθηκε όχι απλώς ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά και ως ίσως το πιο πλούσιο παράδειγμα μιας τεράστιας αλλαγής στην κοινωνία μας».

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh