Δομινικανή Δημοκρατία: Η στιγμή της κατάρρευσης της στέγης σε κλαμπ - 79 οι νεκροί

Τουλάχιστον 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 150 και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη κλαμπ στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου εμφανιζόταν διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε, ο Ρούμπι Πέρες, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Η στιγμή της κατάρρευσης καταγράφηκε σε βίντεο από τα κινητά τηλέφωνα θαμώνων του νυχτερινού κέντρου.

Nightclub Roof Collapse in Dominican Republic Leaves 15 Dead, Singer Rubby Pérez Injured Authorities have launched extensive search and rescue efforts, with more than 100 individuals transported to hospitals across the city as emergency teams continue working to locate survivors… pic.twitter.com/pXx4PFSC6t